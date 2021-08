¿Cómo funcionará el espacio para atención a migrantes en Cali?

Cali es una de las ciudades que más presenta población migrante a nivel nacional, con cerca de 60.000 venezolanos, respondiendo a esto, en la Terminal de Transporte de la ciudad se habilitará un Espacio de Apoyo Integral a Población Refugiada y Migrante, que busca principalmente brindar información oportuna y contribuir a todos los migrantes que están de paso o escogen Cali como su nuevo hogar.



Son 5 cubículos los que actualmente están siendo adecuados y estarán disponibles a partir del mes de septiembre, de los cuales 1 estará destinado a la oferta institucional y 4 de ellos para la atención y orientación de los migrantes. Además contará con espacios amigables para niños y niñas. Se espera que en estos espacios se atiendan cerca de 100 personas por día.

Entre las principales funciones se encuentran el brindar información y orientación en la activación de rutas para la garantía de sus derechos, acompañamiento para la solicitud de refugio, un entorno protector y espacios amigables para niños, así como activación de rutas para casos con necesidad especial de protección, entre otros.



Frente a esto, Lucas Gómez, gerente de Frontera de Presidencia de la República aseguró que “Este tipo de espacios dan dignidad y la dignidad lo que permite es visibilizar a veces en escenarios de protección necesidad que tienen los migrantes, pero, este tiene que ser un punto que sea el gancho para la integración socioeconómica. Que cualquier migrante que quiera instalarse en la ciudad de Cali pase por aquí, tenga y entienda la ruta de cómo puede no solamente hacerse visible que es lo que trabajamos con migración, sino que también integrarse socioeconómicamente a través de rutas de empleabilidad y de emprendimiento”.



Y es que en la ciudad es común ver muchos de estos migrantes en las calles, desde aquellos que lamentablemente están en condición de calle, hasta los que buscan la manera de subsistir y acuden al trabajo informal.

“No solo es la parte humanitaria, aquí tenemos que dar el salto de ver siempre al migrante como el más vulnerable, aquí el migrante viene a aportarle al país y esa es la gran apuesta que nosotros tenemos. Entonces realmente celebro que hoy podamos inaugurar este espacio”, expuso Gómez.

Un logro para la ciudad

En su turno de intervención, Ivanov Russi, gerente de Terminal Cali, expresó que, “Aquí vemos un flujo constante de cientos de personas que llegan a la ciudad de Cali buscando una orientación y este punto seguramente les va a servir. Lo hicimos con mucho cariño para ustedes, por las instituciones y por toda la población”.



Agregó que este acto de la ciudad no es visto solamente como una posibilidad para los migrantes, sino que también es visto desde diferentes sectores como un acto de compasión y solidaridad con aquellos que migran a Cali en busca de oportunidades y una mejor vida, siendo este espacio un comienzo para esos sueños.



“Esto representa una muestra más de solidaridad del pueblo caleño para apoyar el fortalecimiento de los escenarios de articulación entre el gobierno local, el gobierno nacional, la cooperación internacional y la sociedad civil. La situación de los flujos mixtos desde Venezuela hacia Colombia ha sido quizás uno de los desafíos más grandes para el país en materia de coordinación y respuesta humanitaria en los últimos años”, indicó Ana Eugenia Durán, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- en Colombia.



En cuanto a la población beneficiada, Yanira González, coordinadora de la Corporación Colonia Venezolana en Colombia, para el Valle del Cauca y región Pacífica; afirmó que, aunque no se les ha notificado de manera oficial, este hecho es una buena iniciativa, además de la correcta elección del lugar de implementación.



Sin embargo, dice que hay aspectos significativos que pueden representar una gran diferencia a la hora de la atención de la población migrante.



“Lo que interesa es qué enfoque se le da a la atención que se le presta a la población, porque si seguimos recibiendo la población solamente personas de nacionalidad colombiana, que están trabajando, cuya función es esa porque ese es su trabajo, mas no se tiene una familiaridad, allí va a continuar existiendo una brecha y se presentarán barreras. Probablemente la población no se siente con la libertad completa de expresarse o de actuar, sino que tendrá un papel simplemente de víctimas”, expresó González.