El comité médico de la Clínica Imbanaco de Cali notificó este viernes a Víctor Escobar, de que "no es apto" para recibir la eutanasia, confirmó Luis Carlos Giraldo, abogado del paciente.



De acuerdo con lo manifestado por Giraldo, el comité científico del centro médico le aseguró a Víctor, quien sufre de Epoc desde hace varios años, que él no es un paciente degenerativo y, por lo tanto, no puede continuar con el proceso de eutanasia.



"En una reunión, a la que no se permitió mi ingreso, le negaron a Víctor el derecho a morir dignamente. El comité científico dijo que es un paciente recuperable", comentó el abogado.



Comentó, además, que una vez tengan el informe del comité científico que tomó la decisión y que la EPS Coomeva debe entregarles, procederán a iniciar los procesos legales correspondientes para que pueda cumplirse la solicitud de Víctor de morir en condiciones dignas.



"Iniciaremos procesos ante los comités de ética médica para que se investiguen los médicos, iniciaremos trámites ante la Fiscalía General en cuanto a lo que corresponde a la vulneración al derecho a morir con dignidad", explicó Giraldo.



Según indicó el abogado, solicitarán a la Superintendencia Nacional de Salud que haga una investigación exhaustiva al comité de ética médico para que evalúen bajo que parámetros actuó cada profesional de la salud. "Mientras el fallo esté en firme seguiremos trabajando por la dignidad de Víctor Escobar", dijo.



A través de Twitter, por donde se ha compartido todo su proceso, Víctor se refirió a esta nueva negación de su solicitud y aseguró que "centro médico Imbanaco me niega la eutanasia por no ser paciente en fase terminal y mi sufrimiento no está regulado por el Congreso de la República".

Esto dijo el abogado de Víctor Escobar sobre la determinación del comité científico del Centro Médico Imbanaco de negarle la eutanasia al paciente caleño.



El representante a la Cámara por el Valle Juan Fernando Reyes Kuri, quien es el autor del proyecto de ley que busca reglamentar la eutanasia en Colombia y ha acompañado el proceso de Víctor, expresó su rechazo por la decisión y pidió que se respete la decisión del paciente.



"La voluntad de Víctor debe ser respetada bajo los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, él no quiere sufrir más y negar y dilatar el proceso es extender el sufrimiento", comentó.



Además, hizo un llamado al Ministerio de Salud para que, lo más pronto posible, actualice la resolución que reglamenta la eutanasia con las condiciones que la Corte determinó para pacientes no terminales.



"El Ministerio nada que saca la resolución que oficializa la sentencia de la Corte y eso sigue generando trabas para quienes quieren morir dignamente, en este caso Víctor Escobar", precisó el Representante.