Coomeva EPS impugnó fallo de tutela que autorizó eutanasia del caleño Víctor Escobar

Coomeva EPS impugnó el fallo del juez 17 civil del circuito en el que se le había ordenado adelantar, acompañar y garantizar el proceso de eutanasia del caleño Víctor Escobar.



Así lo dio a conocer este jueves Luis Carlos Giraldo, abogado del paciente. Reveló que ya les fue comunicado el auto que concede la impugnación a la sentencia.



"¿Qué se busca? Dilatar. ¿Qué se busca con ir en contra de los argumentos de la Corte Constitucional cuando Víctor es un paciente que está en esa lista de personas que pueden acceder a la eutanasia? ¿Qué se busca con dilatar la muerte de Víctor, qué se busca con dilatar el sufrimiento de Víctor? En los últimos días su condición de salud ha empeorado?", indicó Giraldo.

Cabe recordar que el fallo fue emitido el pasado 6 de octubre y a Víctor, su apoderado y su familia se les notificó la decisión el día 11, misma fecha en que se activó el comité científico de la clínica Imbanaco. Las valoraciones médicas fueron realizadas entre el 12 y el 14 y el pasado 18 el caleño y su familia decidieron que el procedimiento se realizaría el 29.

¿Por qué no se respeta la decisión d @Eutanasia16 a morir dignamente? La sentencia es clara, en derecho, basada en C233/2021 de la @CConstitucional. Mientras la sentencia esté en firme, acudiremos a todas las herramientas Constitucionales para que se le garantice su Voluntad pic.twitter.com/AQhpYToTs3 — Luis Giraldo Montenegro (@LuisCGiraldo) October 21, 2021

Según el abogado, Víctor y su familia habían escogido como fecha para acceder a la eutanasia el próximo viernes 29 de octubre.



"Tan solo estábamos esperando que el comité científico, que aún no se ha manifestado, le autorizara esta fecha a Víctor. Vamos a acudir a todas las acciones constitucionales, mientras este fallo esté en firme, hasta que un juez de segunda instancia no revoque la decisión", subrayó.



Por su parte, a través de su cuenta de Twitter el caleño pidió que su decisión sea respetada y se cuestionó que sea tan difícil "acceder a mi voluntad de una muerte digna".



"Les ruego de todo corazón a la Clínica Imbanaco y a la EPS Coomeva que por favor me respeten mi decisión. Es mi voluntad y la de nadie más. Es mi vida y nadie dispone de mi vida más que yo. Espero y les ruego que me ayuden a lograr que mi sufrimiento y descanso sea pronto", suplicó el hombre, de 60 años de edad y quien padece Epoc pulmonar crónico y ha sufrido dos accidentes cerebrovasculares.

Soy @Eutanasia16 con tristeza y preocupación recibido la noticia de impugnación que hizo @CoomevaSaludEPS sobre mi Eutanasia.

No se porque es tan díficil adseder a mi voluntad de una muerte digna.

Solo espero que mi voluntad sea respetada

Tenía el 29 se hiciera el procedimiento — 💗 VÍCTOR ESCOBAR Y DIANA. 🙊 (@Eutanasia16) October 21, 2021

El representante a la Cámara por el Valle Juan Fernando Reyes Kuri, quien es el autor del proyecto de ley que busca reglamentar la eutanasia en Colombia y ha acompañado el proceso de Víctor, expresó su rechazo por la decisión de Coomeva EPS de impugnar el fallo y pidió que se respete la decisión del paciente.



"¡Dejen morir en paz a Víctor Escobar! ¿Hasta cuándo se van a seguir metiendo en las decisiones de los demás? Cada quien que decida si vivir con sufrimiento o morir con dignidad. Respetar estas decisiones no debería ser tan difícil", escribió a través de su cuenta de Twitter.