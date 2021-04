Cierran estudio webcam al norte de Cali por falta de permisos para operar

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las autoridades hicieron el cierre temporal de un establecimiento ubicado en el norte de Cali que operaba como estudio webcam sin cumplir los requisitos de ley para tal fin.



El estudio, que está ubicado en la Avenida 6ta # 49N - 54, fue cerrado por 10 días mientras los administradores ponen en regla la documentación.



Guillermo Londoño, subsecretario de Seguridad de Cali, le comentó a El País que el operativo de cierre se llevó a cabo el pasado miércoles.

Puede leer: Las controvertidas respuestas de 'El Mulato' tras nueva sanción de la Alcaldía a su negocio

"Nos desplazamos hasta ese lugar ante el importante número de denuncias hechas por residentes del sector, quienes afirmaron que al establecimiento ingresaban personas que no correspondían al tipo de negocio que aparentaba", dijo.



Londoño indicó que este estudio webcam no contaba con los documentos que exige la ley 1801 del 2016 para desarrollar la actividad económica que realizan.



"No cumplir con esta ley acarrea una multa pecuniaria y el cierre temporal hasta que no cumpla con todos los requisitos que establece la norma", indicó.



Sobre el establecimiento, las autoridades señalaron que pertenecería al manager de una actriz del cine para adultos muy reconocida y que el administrador del lugar afirmó que comenzará el trámite de los documentos que le faltan.



El funcionario detalló que para que un establecimiento pueda operar con el visto bueno de las autoridades debe contar con uso del suelo, cámara y comercio; sayco y acinpro; concepto de bomberos y el concepto de salud pública.



Además, el el subsecretario de Seguridad informó que en lo corrido del año "han sido varios los establecimientos de esta índole que han sido cerrados por falta de documentación" y que esta semana se llevarán a cabo más operativos.



"Hago un llamado a todos los propietarios de negocios a que tramiten los documentos que son obligatorios para poder funcionar y así evitar cierres temporales o definitivos", puntualizó.