Controvertidas respuestas de 'El Mulato' tras nueva sanción de la Alcaldía a su negocio

Juan Felipe Delgado Rodriguez

A una persecución política y odios en su contra, atribuyó Luis Eduardo Hernández, más conocido como 'El Mulato', las críticas que llevaron a una nueva sanción de su establecimiento 'El Pedazo' este fin de semana por incumplir medidas de bioseguridad contra el covid-19.



Videos que evidenciaban la asistencia de varias personas, algunos de ellos sin tapabocas, desataron numerosos señalamientos en redes sociales por el incumplimiento de medidas de bioseguridad en el negocio durante un fin de semana con toque de queda que empezaba a las 8:00 p.m.

La denuncia generó que la Secretaría de Seguridad visitara el establecimiento y lo sancionara nuevamente con un cierre por 10 días.



Por ello, El Mulato convocó a una rueda de prensa en la que dijo, entre otras cosas: "Quiero pedir disculpas por esta situación, pero debo decir que la prensa y otras personas me están tratando como un delincuente. El Mulato Cabaret tiene un par de años y El Pedazo unos cuantos meses; y sacar este emprendimiento adelante ha sido todo un reto. La gente cree que yo soy amigo del alcalde, pero esto no es así. Seguramente algunos creen que atacándome a mí lo atacan a él, aunque esto no es así porque puedo decirles que apenas y lo conozco. Es más, creo que ni siquiera estoy en la lista de sus amigos", indicó.



Dijo que detrás de los señalamientos hay "envidias" contra él y lo que ha logrado con El Mulato Cabaret y Swing Latino.



"No se si esto se trate de un ataque político, pero les reitero que yo no hago política, soy un empresario nuevo que trata de salir adelante como puede en medio de esta pandemia", aseguró.

Añadió que como todo el sector nocturno, vive una dura crisis económica por la pandemia y las restricciones. "Yo estoy resistiendo. Estoy tirando aguante, no tenía con qué pagar los recibos y de este negocio dependen muchas personas".



Además, aseguró que el ataque al establecimiento y a su imagen viene "de los empresarios de la noche. Se manejan mafias según veo aquí".



'El Mulato' también manifestó que estaba siendo tratando como "un delincuente" por un sector de la prensa, varios empresarios y usuarios en las redes sociales.



"Me quieren ver acabado, pero voy a guerriarla porque me están tratando como un malandro y un delicuente. No están teniendo en cuenta que detrás de mi hay todo un equipo de bailarines y personal que dependen económicamente de mi negocio y que después de esta dura pandemia están tratando de sobrevivir y salir adelante", explicó.



Y agregó: "La gente va por verme a mí y a Swing Latino. Además, puedo decir que esto no era una fiesta privada, yo soy un comerciante y este es un sitio público. Lo abrí desde las 10 a.m. y no cierro nunca después de las 8 de la noche, acatando las medidas, y este fin de semana estaba el toque de queda a las 8 de la noche. En el lugar no había aglomeración de personas, no habían más de 50. ¿No tenían el tapabocas? Las personas que dicen eso es porque no conocen el lugar. 'El pedazo' es una terraza es al aire libre y siempre las autoridades han dicho que al aire libre no es obligatorio el uso del tapabocas".

Sin embargo, al ser consultado por la prensa sobre los requerimientos que le hizo al Alcaldía, indicó: "Ahora voy a ponerme al día con lo que me están exigiendo para seguir con mi proyecto adelante".

Y es que de acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, el establecimiento aún incumple con medidas de bioseguridad y será sancionado por segunda vez en lo que va del año.

De hecho, la Alcaldía contempla un posible cierre definitivo del establecimiento.

"Envía un mensaje negativo a la sociedad, donde tantos establecimientos nocturnos están haciendo el esfuerzo en medio de la crisis. Hay una angustia social muy grande, buscando de alguna manera soportar el efecto que tiene la pandemia sobre los hogares de tanta gente que tiene pequeños y medianos negocios, pero que no ha podido salir tratando de cumplir cabalmente con lo estipulado en decretos y norma", dijo el secretario Carlos Rojas.

En Cali se han registrado 150.709 casos de covid-19 y 4.176 decesos desde el inicio de la pandemia, según la Secretaría de Salud Municipal.