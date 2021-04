'El Pedazo', bar de El Mulato Cabaret, fue cerrado tras denuncia de nueva aglomeración

Álvaro José Carvajal Vidarte

'El Pedazo', el bar ubicado en la terraza de El Mulato Cabaret, fue sellado preventivamente y podría ser cerrado definitivamente por las autoridades ante la nueva polémica desatada por un evento realizado en ese lugar este fin de semana.



Así lo dio a conocer en la noche de este domingo el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, luego de que se conociera un video en el que se ve una aglomeración en el sitio, la cual habría ocurrido este fin de semana.



La pieza audiovisual fue publicada por el mismo Luis Eduardo Hernández, 'El Mulato', en su cuenta de Instagram, en la madrugada de este domingo.



En el lugar se ve un nutrido número de personas bailando al unísono varias canciones, así como otras filmando la coreografía, sin distanciamiento ni uso de tapabocas.



"Hemos tomado la decisión de que el proceso administrativo y policivo que se adelanta en la secretaría, a través de un inspector de Policía, considere la posibilidad en el proceso, y teniendo en cuenta las reglas del derecho policivo, de que se haga un cierre definitivo del establecimiento. Esta es la segunda vez que ocurre este hecho en ese establecimiento, como en otros", aseveró el secretario Rojas.



El funcionario indicó que se le manda "un mensaje negativo a la sociedad, donde tantos establecimientos nocturnos están haciendo el esfuerzo en medio de la crisis. Hay una angustia social muy grande, buscando de alguna manera soportar el efecto que tiene la pandemia sobre los hogares de tanta gente que tiene pequeños y medianos negocios, pero que no ha podido salir tratando de cumplir cabalmente con lo estipulado en decretos y normas".



El secretario adelantó que la dependencia remitirá los expedientes de los casos para que sean investigados por un fiscal, quien se encargará de establecer si los comportamientos sancionados vulneran los artículos del Código Penal relacionados con las personas que "promuevan o faciliten el contagio de una epidemia".



Cabe resaltar que, aunque existía la duda de si el establecimiento podría estar incumpliendo el artículo 4 del decreto 4112.010.20.0182 de 2021, en el que se prohibió la realización de actividades sociales y todo tipo de eventos de carácter público y privado, las autoridades aclararon que en este caso no aplicaba.



"Recordemos que este es un establecimiento de comercio registrado en la Cámara de Comercio. Este no funciona como un tipo 'fiesta' o como una reunión privada, es un lugar abierto al público y como establecimiento debe cumplir con todos los requisitos que le exige la ley 1801 del 2016 y posteriormente los decretos 0175 y 0182 que establecen las medidas de restricción y los protocolos de bioseguridad exigidos", explicó el subsecretario de seguridad, Guillermo Londoño.

Controles este domingo

Funcionarios de la secretaría de Seguridad se dirigieron este domingo al sitio "para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y el aforo permitido".



Tras la visita, las autoridades tomaron la decisión de sellar el establecimiento, así lo dio a conocer el subsecretario Londoño.



​"Esta es una acción interinstitucional en donde hemos decidido hacer cierre de este establecimiento por no cumplir las normas que establece la ley 1801 del 2016 que son los requisitos que debe tener un establecimiento para funcionar", explicó el funcionario.



Y añadió que, así mismo, encontraron "fallas en los protocolos de bioseguridad y por ende se ha decidido cerrar el establecimiento como una medida preventiva para salvaguardar la vida de los caleños".