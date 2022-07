Centro de Diagnóstico Automotor rechaza decisión de reubicar vehículos de los patios de la 66

El gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, Jaime Cárdenas Tobón, rechazó la decisión del Inspector (e) de la Policía de la Comuna 17 de reubicar alrededor de 10.000 vehículos que permanecen en los antiguos patios de tránsito de la Carrera 66 con Calle 13, en el sur de la capital vallecaucana.



A través de un comunicado de prensa, Cárdenas calificó de temeraria la “acción policiva de desalojo” ordenada por el Inspector, quien también ordenó la restitución del inmueble, es decir, reubicar todas las motos y carros que están en este lugar.



Según el gerente del Centro, “aunque el Cdav no se presentó a la audiencia, que por mandato de la ley debía ser suspendida por tres días, el Inspector decidió hacer caso omiso a lo ordenado por la ley, y emitir su fallo de una manera expedita”.



Es de recordar que Bonilla, además, señaló como “perturbadores” al secretario de Tránsito, William Vallejo y al Gerente del Cdav por la posesión del bien inmueble ubicado en el barrio Bosques del Limonar.



En ese sentido, el Gerente aseguró que “el predio de Bosques del Limonar está conformado por 4 inmuebles que suman aproximadamente 60 mil metros cuadrados, de los cuales solo una cuarta parte aproximadamente está ocupada por los vehículos inmovilizados a cargo del Cdav”.



Y, por tanto, la decisión ordenada por el Inspector sería “un acto desproporcionado de sus funciones”. Así, el Centro anunció que emprenderá las siguientes acciones jurídicas: “la solicitud de nulidad por violación al debido proceso, derecho a la defensa y contradicción del Cdav, así como las respectivas denuncias en contra del inspector por las irregularidades cometidas en este procedimiento policivo”.



Por último, el documento que dio a conocer el Centro de Diagnóstico Automotor asegura que “la empresa (Yolagir SAS) ha pretendido de manera irregular obtener un pago al cual no tiene derecho alguno”.



La empresa mencionada tomó en arriendo el terreno desde septiembre de 2021 y, según sus voceros, no ha recibido dinero por tener cerca de 10.000 vehículos estacionados en el sitio.