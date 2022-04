Centrales obreras anuncian movilización este 1 de mayo en Cali: conozca su recorrido

Las centrales obreras anunciaron que este 1 de mayo se llevarán a cabo algunas manifestaciones, con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo. En Cali se desarrollará una marcha y un plantón pacífico.



De acuerdo con Francisco Maltés, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajores, CUT, se acordó que "la gran movilización sea el 1.° de mayo, para poner en el centro de la discusión los problemas laborales que tiene Colombia hoy".



Con respecto a la movilización programada en Cali, el presidente de la CUT en el Valle, Wilson Sáenz, indicó que se planteó "una actividad donde convocamos a las familias, como un carnaval, para reivindicar esa lucha obrera”.



Asimismo, Sáenz comentó que los manifestantes se concentrará en el Comfandi del Prado desde las 9 a.m., lugar donde iniciará la movilización. Sobre las 10 a.m. "empezaremos una caminata, recorreremos la calle 34, la carrera 15, la calle 23″ y finalizará en el parque del barrio Obrero, en el centro de Cali.



"En el parque del barrio Obrero habrá una tarima y sonido para que cada persona exprese sus inquietudes y exigencias con el Gobierno”, añadió el presidente de la CUT en el Valle.



Al respecto, la Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que el recorrido de la marcha fue comunicado con días de antelación. Incluso, el subsecretario Edwing Candelo, le manifestó a Semana que durante la manifestación habrá presencia de los agentes de tránsito.



"Llamamos a todos los trabajadores del país a movilizarnos pacíficamente en todas las capitales de los departamentos para expresar nuestra inconformidad con las políticas laborales y sociales del presidente Iván Duque", dijo Francisco Maltés.



Pese a que la jornada de este 28 abril, en la que se conmemoró el año del paro nacional, se desarrolló en completa tranquilidad, los representantes de la CUT esperan que este 1 de mayo sea igual y no se presenten disturbios.



Cabe recordar que la conmemoración del Día del Trabajo es un homenaje a los obreros asesinados y acusados en Chicago, luego de la protestas iniciadas el 1 de mayo de 1886 en las que pedían mejores condiciones laborales.