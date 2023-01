Cable Aéreo de Manizales explica porqué dejó de operar el MÍO Cable

Las directivas de la empresa Cable Aéreo de Manizales, que operó el MÍO Cable hasta el 10 de enero, aseguraron que las reales razones para suspender de manera temporal el servicio no son las de mantenimiento.



Juan Pablo Ángel, gerente de la Asociación Cable Aéreo de Manizales, ACAM, explicó que la entidad se encontraba lista para seguir prestando el servicio, pero al no llegar a un consenso con respecto a unas cláusulas del contrato “justo”, y a la ausencia de disponibilidad del recurso presupuestal por parte de Metrocali, se decidió dar por terminado el contrato.



“Las condiciones que se nos pretendían imponer no garantizaban que la ACAM pudiera prestar, de forma correcta, completa e integral, una administración, operación y mantenimiento seguro, íntegro y tranquilo para los usuarios del transporte”, dijo.



Agregó el directivo que no fue falta de interés por parte de la compañía, sino, por el contrario, “la falta de garantías en las condiciones para nuestra entidad por parte del propietario del MÍO Cable”.



ACAM a su vez no solicitó, sugirió ni estuvo de acuerdo, según el directivo, con la interrupción de la operación del MÍO Cable, por lo que ve con extrema preocupación que este no se preste por los próximos 30 o 40 días.



Según Ángel, esa medida se toma teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por Sky Cable, compañía que, de acuerdo al gerente, “no son certificadores europeos, ni una entidad validadora, rectora, auditora o controladora reconocida por la Ley en el territorio nacional”.

La Asociación Cable Aéreo de Manizales fue la encargada de operar el sistema del MÍO Cable durante 7 años, iniciando las labores en septiembre del 2015.



Finalmente, el funcionario aseguró que durante los 7 años en los que ACAM estuvo a cargo de la operación del MÍO Cable cumplió con todas sus responsabilidades, por lo cual “las aseveraciones e imprecisiones lanzadas por el Presidente de Metrocali, acusando en forma irresponsable sobre supuestas malas prácticas de mantenimiento imputables a ACAM, no son ciertas y atentan contra el buen nombre, ética, profesionalismo, seriedad y la buena fe de nuestra entidad”.



Por su parte, Óscar Javier Ortiz, presidente de Metrocali, ya había anunciado que al no llegar a un acuerdo con ACAM, Metrocali asumirá de manera directa la operación del sistema una vez finalicen el mantenimiento preventivo.



“A ACAM se le ofreció un contrato por cuatro meses, para que a raíz de los resultados del diagnóstico hicieran los correspondientes ajustes, pero no aceptaron, indicando que el término mínimo debía ser a un año, sumado a que el valor de la propuesta excedía el presupuesto de la entidad, por lo cual no se puedo llegar a un acuerdo”, dijo a través de un comunicado.



Además de que al "operar el cable directamente por Metro Cali reduce los costos de operación y se puede tener mayor inversión social en la Comuna 20 donde presta el servicio".