Buscan que aseguradoras revoquen decisión y amparen bienes públicos hasta finales de mes

Álvaro José Carvajal Vidarte

A partir del 13 de julio del presente año, Cali no tendrá pólizas que cubran los bienes públicos ante hechos de sabotaje y terrorismo. Así lo informó el alcalde Jorge Iván Ospina a través de su cuenta de Twitter, en donde publicó la misiva de la Aseguradora Solidaria de Colombia que afirma que hasta las 11:59 p.m. del 12 de julio estará vigente la cobertura de sabotaje y terrorismo de la póliza de todo riesgo daño material que tiene la ciudad.



Según lo explicó el Mandatario la decisión fue tomada de manera unilateral por las aseguradoras.



“Ahora resulta que aseguradoras (Solidaria -SBS - Chubb - Axa Colpatria - HDI) han decidido revocar unilateralmente coberturas de sabotaje y terrorismo a nuestra ciudad a partir del 12 de julio. Cómoda y frustrante esta decisión”, trinó el Mandatario.



Ospina acompañó su mensaje de una copia de la notificación enviada por las empresas. Según el documento, el cual aparece firmado por José Iván Bonilla Pérez, quien funge como representante legal suplente de la unión temporal de las aseguradoras. En el mismo se indica que “conforme a las condiciones particulares de la póliza de Todo Riesgo Daño Material No. 994000000069, nos permitimos dar aviso de revocación de las coberturas de HMACC (huelga, motín, asonada, conmoción civil) y AMIT (actos malintencionados de terceros) Sabotaje y Terrorismo, en este sentido, la cobertura estaría vigente hasta las 23:59 horas del 12 de julio de 2021”.



La razón expuesta por las compañías es: “la sustancial e inminente agravación del estado de los riesgos, producto de las circunstancias de alteración del orden público que afectan el territorio nacional y que ha traído como consecuencia restricciones en nuestras políticas de suscripción y en el mercado reasegurador”.

Puede leer: Fiscalía acusó formalmente al alcalde Ospina por millonario contrato de su primer mandato



De acuerdo con las declaraciones del Alcalde, este mismo documento fue entregado a las alcaldías de Bogotá, Medellín, Pereira y otras ciudades que tienen transporte masivo.



Además, manifestó: “Esto es realmente muy grave porque nosotros adelantamos un esfuerzo de asegurar nuestros bienes en el caso de que sufran daños, si ellos retiran el aseguramiento frente a estos eventos, nuestro país quedaría expuesto y en ese sentido es fundamental que estas empresas adelanten este tipo de protección”, dijo el Mandatario, quien también hizo un llamado a la Cancillería para que adelante la gestión respectiva y que se cuente con dicha póliza de aseguramiento, y sostuvo que se están evaluando “qué acciones de carácter legal podríamos imponer”.



Por su parte, el director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, Carlos Alfonso Salazar, aseguró que “en conjunto con los corredores de seguros se está negociando con las aseguradoras sobre la posibilidad que revoquen dicha decisión y nos amparen los bienes hasta el 31 de julio de 2021, fecha en la que termina la vigencia de la póliza de daños materiales. Teniendo en cuenta que a partir del 31 de julio de 2021 ya se ha adjudicado la nueva licitación pública de seguros donde se renovarán todas las pólizas del Distrito por un término superior a los 10 meses”.



Asimismo, frente a la adquisición de las nuevas pólizas dijo que se está previendo que habría una disminución en el amparo de actos mal intencionados de terceros y un aumento en el costo de la prima debido a lo que acontece en el ámbito nacional.



Lea además: No paran los intentos por levantar invasiones en Cali



Entretanto, desde diferentes sectores se rechazó y se criticó la decisión de las aseguradoras de dejar sin pólizas a bienes públicos de Cali. “Los seguros se compran precisamente para eso, para atender cualquier eventualidad, pero no se entiende que cuando más se necesitan salgan corriendo, no así cuando ganan el recurso sin atender ninguna novedad”, anotó el concejal Roberto Rodríguez.



Asimismo, dijo que “hay que buscar mecanismos legales para evitar que Cali quede desprotegida ante posibles hechos de vandalismo anunciados desde ya por el Ministerio de Defensa para el próximo 20 de julio”.



Cabe recordar que el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que las disidencias de las Farc y el ELN estarían planeando actos vandálicos para el martes 20 de julio en el país.



El senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco, también se refirió frente a dicha decisión y argumentó que la revocatoria de las aseguradoras se da por el aumento de casos y el riesgo creciente. “El desgobierno del alcalde Jorge Iván Ospina ha sido total, ha sido permisivo con el vandalismo y la criminalidad. Tampoco nunca tomó acciones preventivas para proteger la infraestructura pública de la ciudad, lo cual ha tenido consecuencia y ha llevado que las aseguradoras retiren las pólizas contra el vandalismo”, expresó.

No deje de leer: Grupos ilegales siguen financiando vandalismo en Cali y planean apoyar marcha hacia Bogotá: Mindefensa

Cobertura de bienes vandalizados

Es preciso aclarar que el costo de restauración y reparación de los bienes e inmuebles de Cali que fueron afectados y vandalizados durante las protestas desde el 28 de abril, serán cubiertos por las aseguradoras.



Incluso, ante la Fiscalía, el pasado 5 de mayo la Administración instauró una denuncia por los hechos ocurridos.



Además, desde el 29 de abril se iniciaron las reclamaciones ante las aseguradoras, según contó en días pasados, el director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de la Alcaldía, Carlos Alfonso Salazar.



Asimismo, afirmó que “todos los bienes de propiedad del Distrito Especial de Santiago de Cali que hayan sido afectados con estos actos mal intencionados de terceros están asegurados con la póliza Todo Riesgo Daño Material Estatal N°994000000069, en la vigencia comprendida entre el 24 de junio de 2020 al 31 de julio de 2021, con un costo de primas de $4.165.486.853, incluido IVA”.