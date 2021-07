Grupos ilegales siguen financiando vandalismo en Cali y planean apoyar marcha hacia Bogotá: Mindefensa

Alejandro Cabra Hernandez

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que grupos ilegales mantienen sus intenciones de financiar actos vandálicos en Cali y planean apoyar una masiva movilización hacia Bogotá.



Así lo informó luego del Consejo de Seguridad adelantado en la Base Aérea Marco Fidel Suárez con el alcalde Jorge Iván Ospina, el general Luis Fernando Navarro, comandante General de las Fuerzas Militares, y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas.



Ante esta situación, confirmó que la ciudad y el departamento del Valle se mantendrán bajo asistencia militar por orden del presidente Duque.



"No vamos a permitir que vuelva a pasar lo del 28 de abril. La Fuerza pública mantendrá la presencia activa que ha tenido en los últimos dos meses para garantizar la tranquilidad y la seguridad. Alguna inteligencia señala que disidencias de Farc y ELN siguen con la intención de financiar acciones violentas, así que todos los dispositivos de Policía y Ejército continuarán en Cali para garantizar la libre movilidad y evitar bloqueos", aseguró Molano, quien dijo que llegó a unos acuerdos en los que trabajarán todas las instituciones para impedir bloqueos y vandalismo en los próximos días.

Por su parte, el alcalde Ospina declaró que: "el derecho a la movilización y la protesta no puede confundirse con eventos vandálicos ni daño a la vida. Lo que hemos desarrollado en la tarde de hoy es el conjunto de acciones para promocionar el derecho a la movilización, pero respetando el derecho a la vida".



Añadió que se mantiene las iniciativas para intervenir las causas estructurales del descontento social :"Provisionar empleos y educación, y mantenernos con este fondo de 500 millones de pesos para poder pagar a cualquier persona que nos dé información sobre eventos de vandalismo, quema de vehículos, para que las vidas no sufran daños".

De otro lado, el general Navarro aclaró que en el departamento seguirán haciendo presencia "5250 hombres,88 vehículos -entre tácticos y administrativos- y 22 aeronaves con dedicación exclusiva al departamento. Cabe aclarar que son recursos adicionales a los que usualmente se tienen acá en materia de seguridad".



Por último, el general Vargas, director de la Policía Nacional, comentó que se continúan los procesos judiciales contra quienes han cometido delitos en el marco de las protestas. "En los próximos días habrá resultados importantes. Esperamos producir capturas y que se dicten medidas correspondientes. La recompensa se mantiene para la ciudad de Cali, así que invitamos a que la comunidad llame muchísimas veces cuando tenga conocimiento de un acto contrario a la ley".