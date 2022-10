Bellas Artes denuncia a American Airlines por una marimba extraviada en uno de sus vuelos

Luego de participar en la Feria Internacional del Libro Hispano en Miami, profesores y estudiantes del Instituto Departamental denunciaron que en el vuelo de regreso a Cali, pagaron 100 dólares por el sobrepeso de una marimba de chonta y otros instrumentos, los cuales nunca llegaron a la capital del Valle.



"En el trayecto de ida, Cali-Miami, también fue lo mismo, el costo se supone que garantizaría además de la seguridad, la protección del instrumento. Sin embargo, no fue así, el instrumento no llegó con nosotros", señaló Fabián Molano, docente afectado.



En total el valor comercial de los instrumentos y artículos extraviados, supera los $9 millones.



"La marimba venía perfectamente protegida por su estuche y su contramarca era Chonta Sonora, al interior de la marimba, en el estuche, estaban todas sus piezas específicas porque es una marimba que no es de construcción tradicional, tuvimos que poner unos platos de latón con los que se interpreta música del pacífico norte, un guasá del pacífico y una base de redoblante", agregó Molano.



Así entonces, los afectados denuncian que, por parte de la Aerolínea, American Airlines, han recibido muchas versiones, pero ninguna apunta a una posible solución, pues según ellos, los instrumentos nunca salieron de Miami.



Ya han pasado dos semanas desde que llegaron y estas herramientas musicales siguen sin aparecer. La marimba es propiedad de una fundación cultural de la ciudad y ante su ausencia, para presentarse en otros eventos que ya estaban programados, se han visto obligados a alquilar otra generando gastos de más de $4 millones.