Indignante: en plena sesión amenazan de muerte a José Trocha, concejal de Barranquilla

Este jueves, José Trocha, concejal del Partido Cambio Radical de Barranquilla, fue víctima de una amenaza por parte de un presunto miembro de las Autodefensas Gaitanistas, quien por medio de una llamada le exigió $5 millones a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.



En la llamada se expone: “O paga o se muere su hijo acá en la zona. Señor concejal, o paga o se muere su hijo”.



Al parecer, los extorsionistas exigieron esta suma de dinero para permitir el funcionamiento del negocio de uno de sus hijos.



Según Trocha, él hizo la inscripción en la Cámara de Comercio como persona natural y de ahí en esa inscripción quedaron registrados sus datos, por eso presume que fue de esta forma como lograron interceptarlo.



Ante esto, Juan Ospino Acuña, presidente del Concejo barranquillero, elevó su rechazo pidiendo a las autoridades políticas y de seguridad garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana, tal como lo ordenan la Constitución.



“Estamos esperanzados en que se restablezca el orden y en especial que las cárceles no sigan siendo la universidad del delito, no tiene explicación la ausencia de controles para el ingreso de objetos restringidos en esos sitios, es doloroso saber que la cárcel en lugar de resocializar se convierta en el pasaporte y licencia para delinquir", subrayó Ospino.



Además, recalcó que los barranquilleros están pidiendo tranquilidad, respeto a la integridad y mayor protección por parte del estado.



Asimismo, informó que se ha adelantó una reunión con el coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en la que se plantearon las preocupaciones sobre la situación y la protección del cabildante.





De acuerdo con los investigadores la llamada se hizo desde un centro carcelario y quien la realizó al parecer es un integrante del también conocido como el Clan del Golfo.



Por su parte, María Auxiliadora Henríquez y Andrés Rengifo, concejales del mismo cabildo, denunciaron que de igual manera, han recibido amenazas por su función en esta corporación.

Ante los hechos ocurridos el día de ayer durante el desarrollo de la sesión de Comisión Tercera. Rechazamos todo tipo de amenazas en contra del concejal @josetrocha_g pic.twitter.com/KtWDeI6nSD — Concejo de Barranquilla (@Concejodebaq) October 27, 2022