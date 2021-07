Baja velocidad de contagios de covid-19 en Cali, pero no para relajar medidas

Aunque Cali ha logrado superar lentamente el llamado tercer pico del covid-19, al registrar una menor velocidad en la tasa de contagios, ello no implica un relajamiento de las medidas de autocuidado entre la población, ya que existe la amenaza de la nueva variante delta, cuyo primer caso fue confirmado en esta capital el pasado fin de semana.



De acuerdo con la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, el índice de reproducción del virus o RT está hoy en 0,7, es decir, que por cada diez personas se están infectando solo siete, cuando este número superaba las diez. De todos modos, eso no significa que el virus se haya ido.



Cabe recordar, que el RT es un indicador que permite hacer un seguimiento de cómo evoluciona la pandemia en función del número de contagios registrados en cada territorio y es muy útil para conocer la velocidad de expansión del coronavirus.



Así, mientras el número de reproducción se sitúe por encima de 1 (uno) el virus se seguirá propagando. Si, por el contrario, el número de transmisión es inferior a 1 (uno) se infectarán menos personas.

Ese comportamiento llevó a que la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, haya descendido al 89%, permitiendo pasar de alerta roja a naranja en las instituciones hospitalarias, recalca la funcionaria.



Asimismo, los casos de mortalidad, anota, son ahora menores, pues solo el 26 de julio se reportaron 29 decesos. Hace varias semanas atrás se llegó a 45 en un día. Sin embargo, tristemente Cali acumula 6.708 fallecimientos y 256.059 personas que fueron contagiadas por la enfermedad desde que se detectó en marzo del 2020.



La Secretaria de Salud indica que “el índice RT ha bajado en gran medida, porque la movilidad ciudadana (por las reaperturas de negocios y otras actividades) se ha estabilizado en las últimas tres semanas”.

Lea además: Cali recibirá vacunas contra el covid-19 de Moderna este martes o miércoles: Ospina



Al entrar la ciudad en esa nueva normalidad, agrega, “eso nos lleva a una curva donde hay un número menor de casos de contagio, y algo valioso es que en Cali, pese a los recientes episodios de orden público, el impacto en mortalidad ha sido mucho menor frente a otras ciudades capitales”.



A su turno, la epidemióloga de la Universidad del Valle Lyda Osorio señala que “en efecto ya se está viendo una menor tasa de transmisión de casos y es la tendencia en todo el país, pero lo que se ha observado en países donde ha ingresado la variante delta es que la transmisión del virus entre las personas ha sido más rápida”.



La ventaja, recalca la especialista, es que cuando las comunidades están vacunadas con las dos dosis se produce un menor ritmo de hospitalizaciones en las UCI, “más las medidas de protección personal y las que tomen las autoridades”.



Frente a lo que sucede en otros países, la doctora Osorio pone de presente que “nuestras condiciones son un poco diferentes porque nos llegó la variante delta cuando ya estamos más avanzados en vacunación”.

Otra teoría tiene, empero, el también epidemiólogo Robinson Pacheco, quien anota que “con la introducción de la nueva cepa volvemos a empezar y eso servirá a manera de ‘sparring’ para ver si las vacunas sirvieron, o no”.



Agrega que en este caso la gente se debe vacunar no importando la marca del biológico, y advierte “que el peligro de los mensajes es que al afirmarse que los contagios están bajando, la gente se puede desordenar otra vez”.

Escasez de vacunas

Esos mejores comportamientos han sido posibles en virtud del plan de vacunación, pero hay otras preocupaciones. Paradójicamente, mientras la transmisión de contagios desciende, la ciudad presenta una escasez de vacunas para aplicarlas en primeras dosis, e incluso en segundas dosis.



Al respecto, la secretaria Torres dice que ante la falta de los biológicos el rendimiento en las tareas de vacunación bajó del 95% al 60%, “aunque hemos aplicado 1,4 millones, de ellas 900.000 de primeras dosis”.



En este momento hay disponibles biológicos de Pfizer para mujeres gestantes y lactantes y jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades, y no para aplicar en segundas dosis.



También hay poca disponibilidad de vacunas Sinovac (5000 dosis) y de AstraZéneca solo para segundas dosis. La ciudad confía en que esta semana lleguen los primeros lotes de la vacuna Moderna de fabricación estadounidense para suplir la demanda de la población no inoculada en algunos puntos específicos de vacunación.



La funcionaria estima que para llegar a la inmunidad colectiva se necesitarían al menos 1,5 millones de vacunas más.



Por su parte, el epidemiólogo Rodolfo Herrera, de la Unilibre, afirma que “el pico de la llamada tercera ola empezó a descender desde el 26 de junio, pero es fundamental que las personas se sigan vacunando”.



Dice que “hoy tenemos una tercera parte de los casos por día, respecto al pico máximo de la tercera ola, y algo parecido al pico de agosto del 2020. Es algo que no podemos desconocer”.

Para llegar a la llamada inmunidad de rebaño o colectiva, la ciudad necesita al menos 1,5 millones de vacunas más, pues en las etapas posteriores se inoculará a más niños.

Relajamiento y aforo

Frente a lo que viene el doctor Herrera resalta “que no es tiempo de relajarnos frente a la flexibilidad de las medidas que se vienen adoptando para los próximos espectáculos públicos y deportivos, coincidiendo con el ingreso de la variante delta, que es más peligrosa”.



La inquietud del especialista reside luego de que se anunciara por parte del alcalde Jorge Iván Ospina que para agosto se habilitaría un aforo del 70% para ingresar a partidos y eventos en el Estadio Pascual Guerrero.



Lea también: Exigirán carnet de vacunación y permitirían aforo de hasta 70 % en eventos masivos en Cali



Los asistentes, sin excepción, tendrán que presentar el carnet de vacunación con esquema completo de dos dosis “como una forma de incentivar a otros para que se vacunen”. Anota que si no se tiene la vacuna se tendrán espacios más limitados y un aforo más reducido.



Al respecto, Marco Caicedo, presidente del Club Deportivo Cali, anunció que habrá un plan piloto para el ingreso de hinchas al estadio de Palmaseca. Además, solo se permitirá la asistencia de cuatro personas por suite con unidad sanitaria, todo bajo un protocolo de bioseguridad ya aprobado.



“Creemos que para la fecha 4 la ocupación de la UCI va a estar por debajo del 85% y eso nos permite tener más espectadores”, destacó el dirigente deportivo.

El primer caso Delta

El primer caso de la variante delta del covid que llegó al país se detectó en una mujer adulta mayor en Cali tras un viaje a los Estados Unidos.



La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, dijo que “a la paciente se le practicó todo el cerco sanitario durante el cual se identificó un contacto estrecho, que era el de su compañero, además de una persona cercana”.



A partir de esta persona cercana se identificaron otros siete nexos o relacionados con la paciente inicial o caso cero, “y hasta el momento ninguno de ellos ha resultado positivo para Covid-19”, aclaró la funcionaria.