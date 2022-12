Autoridades emiten alerta en Cali por reciente aumento de nuevos contagios de covid-19

En alerta están las autoridades sanitarias de Cali ante el reciente aumento de nuevos contagio de covid-19 en la capital del Valle.



De acuerdo con lo indicado por el epidemiólogo de la Secretaría de Salud, en la última semana en la ciudad se reportaron 1.200 casos nuevos de covid-19, que representaron un aumento de 450 nuevos contagios.



Además, el especialista explicó que actualmente en Cali por cada persona infectada se están contagiando 1.8 personas más. Sin embargo, dijo que, por ahora, no han evidenciando que estos casos estén terminando en hospitalización o cuidados intensivos.



"Esta semana tuvimos 1.200 nuevos casos de covid, en comparación con la semana anterior que tuvimos 750. Nuestros casos de covid siguen aumentando, pero no hemos visto implicaciones en ingresos a UCI", dijo.



De igual manera, el epidemiólogo detalló que aunque siguen aumentando los nuevos contagios en la ciudad, estos no se están traduciendo en mortalidad. Incluso, comentó que a la fecha solo se ha registrado una persona fallecida a causa del virus.



"Las principales medidas para afrontar este nuevo aumento de casos de covid siguen siendo las mimas: mejorar nuestros esquemas de vacunación. Actualmente solo estamos aplicando 2.000 dosis en la semana en Cali, es necesario duplicar o, incluso, triplicar estas cifras", precisó el especialista.

