Asobares pide ampliar horario de funcionamiento hasta las 3:00 a.m. en Cali

Los empresarios y trabajadores del sector nocturno de Cali, en cabeza de Manuel Pineda, presidente de Asobares capítulo Valle, piden a la Alcaldía de Cali que se amplíe el horario de atención hasta las 3:00 a.m.



Su argumento es que empiezan a descender los contagios de covid-19 y la alta ocupación en unidades de cuidados intensivos, UCI, resultado del tercer pico de la pandemia en la ciudad.



"Urgente ampliación de horario a las 3 a.m. para el sector nocturno de Cali. Es momento ahora que baja el tercer pico de la pandemia. Este sector es el que más genera empleo en jóvenes de 18 a 28 años. La economía y el empleo son el pilar para una sociedad y su salud mental", escribió Pineda en su cuenta de Twitter, mensaje que dirigió al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



El pedido del gremio de la noche en Cali llega justamente un día después de que la Alcaldía, a través del decreto 4112.010.20. 0516 de julio 22 de 2021 extendiera las medidas del 'pico y cédula' y la ley seca hasta el 5 de agosto del año en curso.



Cabe mencionar que la ley seca rige entre la 1:00 y las 5:00 a.m. de cada día y que el 'pico y cédula' no aplica para el ingreso a restaurantes, bares, hoteles y similares. También están exentos del 'pico y cédula' los ciudadanos que ya completaron su esquema de vacunación contra el covid-19.

El pasado miércoles la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, indicó que el departamento no tenía pacientes con covid-19 en lista de espera por una cama en UCI, situación que se presentó tras 15 semanas críticas donde se llegó a tener hasta 300 personas esperando por ser atendidas en la alta complejidad.



"Logramos ubicar el 100 % de los pacientes que requieren Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, lo que significa que el sistema es capaz de responder de forma adecuada después de haber tenido una situación de sobredemanda que sobrepasó la oferta", afirmó la Secretaria.



"Solamente cambió la tendencia, empezamos a descender. Tenemos una ocupación del 93 %, seguimos con las fronteras cerradas del departamento, solo atendemos vallecaucanos", añadió.