Así funcionan las ocho ollas comunitarias que combaten el hambre en Cali

En Colombia cerca de 7.5 millones de personas se acuestan a dormir sin tener al menos una comida al día. En Cali, 3290 hogares solo comen una vez al día y 107.000 familias lo hacen dos veces, según cifras recientes de la Encuesta Pulso Social del Dane.



Esta crítica situación ha llevado a que surjan iniciativas como las ollas comunitarias, las cuales nacen para hacerle frente al hambre.



“La Red Nacional de Ollas Comunitarias de Colombia viene trabajando desde abril del 2020, y se encarga de reunir a estas personas o movimientos sociales que trabajan en el territorio, con sus barrios y comunidades, apoyándose entre todos para poder llevar un plato de comida a los hogares más necesitados”, dijo Rudolf Solano, director de la Red Nacional de Ollas Comunitarias.



De acuerdo con Solano, desde 2020 la Red ha servido más de 192.440 platos para personas que sufren de hambre y que se sostienen gracias a las donaciones de fundaciones, empresas y ciudadanos que quieren apoyar.



“En estos momentos estamos en 36 ciudades del país. Nuestra iniciativa es 100 % ciudadana y nos financiamos con las donaciones que quieran hacer algunas empresas o personas porque del Gobierno Nacional solo hemos recibido golpecitos en la espalda y promesas”, dijo Solano.



De hecho, ayer Cali fue sede del primer Encuentro Nacional de Ollas Comunitarias, evento que contó con representantes de esta iniciativa de 7 ciudades del país e hizo presencia la ministra de Agricultura, Cecilia López.



En este encuentro se discutió sobre las necesidades que tienen las ollas comunitarias en el país. Además, se resaltó el programa de comedores de la Alcaldía de Cali y se invitó al Gobierno Nacional a tener en cuenta estas dos iniciativas en sus esfuerzos de lucha contra el hambre.



“Este movimiento está a nivel nacional, pero en Cali, hay 8 ollas permanentes, sin embargo la idea es que se roten por varios sectores porque si se quedan en uno solo, pues se convertiría como en una tienda de esquina. Además, no cocinan todos los días por falta de recursos, pero tratamos que lo hagan al menos dos veces a la semana”, precisó Solano.



La ciudadanía ha visto con buenos ojos este proyecto desde su implementación. Fabio Marín, por ejemplo, es un caleño que reside en el barrio Potrero Grande y que asiste constantemente a las ollas comunitarias junto a su esposa, debido a que desde hace más de un año ha tenido problemas económicos.



“Iniciativas como estas son las que se deberían de hacer más en el país. Le doy gracias a esta Red Nacional porque ayudan mucho a personas como mi esposa y yo, además de habitantes de calle y personas que no tienen empleo para poder llevar un bocado de comida a sus casas”, expresó Marín.



En Cali los comedores comunitarios benefician a 80 mil personas.

¿Quién apoya el proyecto?

Aunque desde la Red Nacional de Ollas Comunitarias manifestaron que el Gobierno no da apoyo para este fin, recientemente y con ocasión de la declaratoria de Desastre Natural en Colombia (debido al incremento de las lluvias), se destinaron recursos para este tipo de programas.



No obstante, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, resaltó que las Juntas de Acción Comunal de algunas ciudades no han hecho los trámites correspondientes para poder acceder a estos beneficios del Gobierno.



“Yo invitaría a las Juntas de Acción Comunal a contratar con el Estado. Allí hay una partida de entre $ 200 mil millones y $ 300 mil millones para todo el país, para iniciar el proceso de abastecimiento alimentario del barrio popular y de la vereda, en condiciones de pobreza y suplir necesidades alimenticias”, precisó Petro.



Según el Presidente, el mapa del hambre en Colombia lo conforman alrededor de 10.000 barrios, pero que hasta el momento solo 120 Acciones Comunales en todo el país han contratado con el Estado para poder tener apoyo económico.