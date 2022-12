Luces, colores y pintura: alumbrado de navidad también se vive en los barrios de Cali

Durante el mes de diciembre se vive y se siente la magia de la Navidad, que llega cargada de cientos de luces y colores que no solo iluminan los sectores principales de la ciudad, sino también los barrios de Cali, en donde los vecinos se unen para adornar las puertas, las ventanas, las fachadas y cada rincón de la cuadra.



En el barrio Floralia, al norte de Cali, los habitantes de la calle 74 con carrera 3, decidieron retomar está tradición con el objetivo que unir de nuevo las familias, pues luego de la pandemia y la crisis económica, no se había vuelto a decorar la cuadra.



“Hace un par de años que no se realizaba, en esta oportunidad algunos vecinos tuvieron la iniciativa y entre todos nos reunimos para planear qué se iba a hacer y cuánto dinero se necesitaba”, dijo Tatiana Serna, residente de la cuadra.



Con una recolecta de $ 7000 por casa, se compraron los materiales y la pintura para también embellecer la calle. Al iniciar el mes se empezó con el montaje de la malla, las luces de colores y los adornos que escogieron como decoración.



Igualmente, entre todos se encargaron de pintar los andenes de la cuadra con los colores rojo y verde, que para ellos representan el espíritu navideño.

En el barrio el Guabal, los habitantes de la Carrera 41a entre Calle 13 y 13A, eligieron las luces de colores para unir e iluminar de un lado a otro la calle. Foto: Jorge Orozco / El País

Asimismo, los vecinos de los barrios El Guabal y Santo Domingo, se unieron para adornar sus cuadras de lado a lado con banderillas, luces, figuras, guirnaldas y hasta dibujos navideños pintados en la calle.



Otro barrio que es símbolo de unión y trabajo comunitario es la Nueva Floresta, que ganó el reconocimiento de la mejor cuadra adornada de la ciudad por parte de la Alcaldía de Cali, esta se encuentra ubicada en la Calle 48, entre carreras 19 y 21.



Allí fueron decoradas 48 casas, 24 en un lado y 24 en el otro, que están unidas con arcos de luces y guirnaldas, coronados en cada extremo con una estrella y con un muñeco de nieve. Además, los frentes de las viviendas fueron adornados con cintas, mallas, renos de icopor y bolas de colores, y los sardineles se pintaron de rojo, blanco y verde.



“Hicimos un comité para adornarla, fue un trabajo de medio año ya que desde julio realizamos actividades para conseguir los fondos. La idea era que todo quedara alumbrado y lo logramos”, contó Liliana González, habitante del barrio la Nueva Floresta.