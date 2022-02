Así era Jorge Arturo Sanclemente, el caballero del periodismo vallecaucano

Un hombre consagrado a su oficio, con gran agudeza periodística y sensibilidad social, quien en vida hizo todo para que la noticia fuera dada rigurosamente. Así fue Jorge Arturo Sanclemente Martínez, el caballero del periodismo que falleció ayer en esta ciudad, a la edad de 88 años.



Su nombre dejó huella en esta casa editorial, donde se desempeñó como Subdirector (en reemplazo de Raúl Echavarría Barrientos), cargo que ostentó desde abril de 1967 hasta el año 1995.



Sanclemente nació en Buga en 1934, y el orgullo por sus raíces bugueñas lo acompañó toda la vida. Cursó estudios de bachillerato en el Colegio Nacional de San Bartolomé, y estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia.



‘JAS’, como era conocido en el gremio por las iniciales de su nombre, se inició como periodista en el año 1956, siendo su escuela la Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la República. Luego se vinculó a la agencia de información United Press Internacional, y posteriormente a la cadena Caracol, en Bogotá.



De su amplia trayectoria profesional, también hicieron parte importantes organizaciones regionales como la Gobernación del Valle del Cauca, donde se destacó como director de información y prensa. Y dirigió el noticiero La Voz del País, en Cali. Además, escribió los libros ‘El País, 50 años’ y ‘Rodrigo Lloreda: la huella de la historia’.

Como líder, profesional, miembro de familia y amigo, todos concuerdan: fue un caballero a carta cabal, de modales impecables, todo lo resolvía con un humor cáustico y fino, por lo que jamás se le vio salir de sus casillas.



Su gran amor fue su esposa Fanny Salcedo, con quien tuvo dos hijos, Jorge Arturo Jr., y Yolanda Sanclemente, ambos su orgullo.



Lo que le produjo el impacto emocional más fuerte de su vida, después de perder a su esposa, fue la muerte de su hijo Jorge Arturo, quien trabajó en el Centro del Archivo General de El País, y quien padeció una enfermedad congénita llamada hemofilia.



Su dolor se vio atenuado con el profundo amor de sus nietos, Pamela Sanclemente, Laura y Daniel Jaramillo.



Un perfil escrito en junio de 1996 por la reportera Alda Mera para la revista Gente, de El País, fue la semblanza que inmortalizó la vida y obra de este maestro: “Que formó una camada de periodistas en el buen uso del lenguaje y de la ética de la información... marcando la pauta para el periodismo vallecaucano”.



Sanclemente era bisnieto del expresidente Manuel Antonio Sanclemente, fue un bugueño de pura cepa, de acento marcado, temeroso de los vuelos en avión, ávido por hacer de la palabra escrita su tesoro invaluable.

“Jorge Arturo Sanclemente fue un

hombre de rectitud insobornable. De

una entrega y de una responsabilidad innegables. Fiel a sus principios.

Hombre de familia consagrado”.

María Teresa Castro periodista

Historias de sala de redacción



Para colegas suyos, como la destacada periodista y columnista Beatriz López -quien fue su coequipera como Jefa de Redacción de El País-, Saclemente “tenía el poder de la síntesis, nada de frases grandilocuentes, ni de adjetivos que hicieran perder el rigor de una noticia”.



Recuerda que Sanclemente lucía su ingenio en la sección ‘Molino de Papel’, en la que brilló su elegancia crítica, mordaz y certera.



“Muchos lectores leían primero esa sección antes de leer a los columnistas, que se creían estrellas. Era tal el ego de los columnistas que, cuando Sanclemente los saludaba, a todos les decía con sarcasmo: ‘Aquí leyéndote, tus comentarios son de enmarcar’”.



Cuenta Beatriz López que alguna vez un reportero escribió una crónica peligrosa sobre una empresa que tenía supuestos vínculos oscuros. La noticia escaló tanto, que al día siguiente el nerviosismo se sintió en la sala de redacción cuando el personaje, que se sintió aludido con la nota, llegó de manera inesperada y violenta al periódico. Sanclemente lo saludó con esa gallardía que lo caracterizó siempre, y tras unas palabras cordiales que aplacaron los ánimos de aquel hombre iracundo, trajo de vuelta la calma.

Otras anécdotas retrataron su talante diplomático, como la del reconocido columnista Mario Fernando Prado, que en sus años de joven reportero fue elegido para cubrir los Juegos Panamericanos. “Jorge Arturo no sabía qué deporte asignarme, existía uno llamado hockey sobre césped, así que dijo que yo debía cubrir ese deporte porque mi apellido era prado, y eso y césped eran lo mismo (risas)”.



“Fue mi maestro, me enseñó a resumirlo todo. Un hombre que nunca fue protagónico, no le interesó la fama, un maestro del periodismo y un Señor de esos que ya no vuelven”, añade Mario Fernando.



Entre tanto, para Francisco José Lloreda, JAS no solo dejó grandes anécdotas, sino que se convirtió en un maestro del periodismo, con un sentido práctico de la noticia desde su quehacer personal y profesional.



“Jorge Arturo fue siempre un hombre responsable, riguroso y con un humor exquisito. En más de una ocasión fue el Director del periódico en la sombra. La confianza en él depositada no tenía fisuras, y en medio de su estilo flemático, e incluso distante, se escondía un ser humano extraordinario”.



También su nieta, Pamela Sanclemente, nos comparte palabras sobre lo que en vida profesó -con ejemplo- su abuelo.

“Jorge, JAS, Lelo, lector de cuentos infantiles de madrugada, corrector de trabajos académicos de toda índole, padre y abuelo preocupado por siempre. Fan número uno de su mujer, Fanny, dedicado y entregado en todos los aspectos de su vida; fue ejemplo de rectitud, bondad, generosidad y amor infinito por su familia y seres queridos. Nos enseñó a todos los de su entorno a ser mejores y su esencia vivirá en nosotros y en las nuevas generaciones”.



Como estas, muchas historias y recuerdos quedaron en el corazón de quienes le conocieron. Adiós al maestro del periodismo vallecaucano, al hombre que inspiró una novela y que forjó, con puño y letra, parte de la historia de esta casa editorial.

Historias del Líder

​

“Cuando llegué a la redacción de El País, tenía 19 años, Beatriz López era Jefe de Redacción, Eduardo Figueroa Coral, Coordinador y Jorge Arturo Sanclemente, Subdirector. Temprano conocí el humor de Jorge Arturo; a todos nos trataba como “líderes”. Era su saludo cotidiano “hola, líder” y de verdad sentías que te daba un trato importante”, Medardo Arias.



“Como periodista, Jorge Arturo Sanclemente seguirá siendo un referente en Colombia. Exigente como el que más, con un manejo prodigioso de la palabra y el verbo. Temíamos a sus correcciones y juicio sobre nuestro trabajo. Nunca olvidaremos el humor negro de JAS. Tenía ese don especial para decir las cosas duras con mucho humor, no importaba de quién se tratara. Era maravilloso oírle relatar las anécdotas del periodismo regional.¡Hasta luego, líder!”, Nur Cure.