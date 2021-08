Arranca piloto de rumba hasta las 3:00 a.m. en Cali desde este viernes

Hasta las 3:00 a.m. estarán abiertos los establecimientos nocturnos en la ciudad a partir del día de hoy. Anuncio que fue oficializado por el alcalde Jorge Iván Ospina, quien asegura que será inicialmente un piloto.



“Estamos realmente felices, hemos logrado bajar la ocupación de cuidado intensivo por debajo del 75%, tenemos la tasa de mortalidad por causa covid más baja de las principales ciudades del país, tenemos más de 1.200.000 vacunados, estamos felices. Por eso, vamos a ampliar el horario de la rumba hasta las tres de la madrugada a partir del próximo viernes (13 de agosto)”, anunció el alcalde Ospina, a través de un video, en las redes sociales.



La Administración Municipal asegura que esto no significa que vayan a existir descontroles, sino que, por el contrario, se extremarán medidas para garantizar el correcto funcionamiento del plan piloto.



“Aumentarán los controles, tenemos punto de control de alcoholemia, puntos de control a la movilidad y de orden público, haremos revisiones exhaustivas a los establecimientos, garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad”, indicó el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet.

Lea además: Este es el plan para cuidar a los deportistas en las calles de Cali



Este anuncio de extensión de horario fue bien recibido por parte del gremio de los establecimientos nocturnos, quienes aseguran que además de ser la respuesta a lo que hace mucho venían pidiendo, también es una oportunidad para recuperar los estragos que les ha dejado la pandemia.



Frente esto, el presidente de Asobares, Manuel Pineda, dijo que “estamos muy contentos con este anuncio del alcalde de Santiago de Cali de ampliar el horario a partir de este viernes 15 de agosto, nosotros veníamos pidiendo eso desde hace año y medio para esta reactivación económica. En Cali éramos alrededor de 1.557 establecimientos nocturnos que funcionaban antes de pandemia y según la Cámara de Comercio en su último informe de desarrollo empresarial, en el primer trimestre del 2021 solamente había 957, quiere decir que habíamos cerrado más de 670 negocios en la ciudad de Cali que esperamos recuperar”, expresó Pineda.



Además, agregó que es una oportunidad para aportar a la generación de empleo en la ciudad y así contribuir a la reactivación económica de Cali.



“Después de esta ampliación de horario que nos vuelve competitivos, pues esperamos que ya tengamos aproximadamente 1.100 establecimientos en Cali funcionando, lo cual se representa en más de 21.000 puestos de trabajo que veníamos recuperando después de estos pactos; y, ahora con este nuevo horario, esperamos recuperar 5.000 empleos”, expuso el presidente de Asobares.

¿Una decisión apresurada?

Por otra parte, desde el sector salud afirman que es una decisión apresurada y que podría representar un riesgo de rebrote.



Lea también: Incrementarán controles de seguridad y alcoholemia por ampliación de horario de rumba en Cali



“No estoy de acuerdo definitivamente con esta medida porque en este momento vemos que hay un aumento de los casos de covid más que todo en la población joven, en este momento los niveles de contagio para ellos son mucho más altos que las personas de mayor edad. Entonces, este hecho va a generar mayores contagios, nuevas recaídas, y un riesgo de que puedan colapsar nuevamente las UCI y los centros de hospitalización”, opinó la epidemióloga Stephanie Sanchez Marmolejo.



En ese mismo sentido, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lemes afirmó que “en la búsqueda de mejorar la situación económica se ha tomado una decisión apresurada, una decisión deseada, necesaria pero que en este instante es apresurada. La curva de contagios del Valle apenas empieza a inclinar, no hemos podido bajar la ocupación de camas del 75%”.



De igual manera, la jefe de cartera de salud departamental expresó que lo ideal habría sido esperar al menos dos semanas más, ya que la ampliación es una decisión contradictoria con la situación de salud de la ciudad y el departamento en general, y que podría tener riesgos para los que el departamento no está preparado.



“Tenemos una situación financiera de públicos y privados compleja, no hemos logrado los pagos de los servicios adelantados, estamos haciendo un ejercicio de cartera en el que nos han acompañado algunas EPS y lo hemos logrado. Pero, no estamos listos para un rebrote, sería una situación compleja”, concluyó Lesmes.



Bioseguridad en el sector nocturno

Aunque en eventos deportivos y culturales de la ciudad, la prueba negativa del covid y la vacunación son exigencia para el ingreso, en el gremio nocturno no lo es. Conozca algunas de las medidas de este sector:



Aforo del 30% de los establecimientos.



Distanciamiento de mesas.



Uso constante del tapabocas.



Descuentos en algunos establecimientos para vacunados.