Aparatoso accidente entre dos vehículos deja tres personas heridas en el sur de Cali

Un aparatoso accidente entre dos vehículos se registró en la tarde de este jueves en el barrio El Ingenio, en el sur de Cali. La Secretaría de Movilidad confirmó que este siniestro vial dejó tres personas heridas.



El siniestro vial ocurrió exactamente en la Calle 18 con Carrera 84. Versiones extraoficiales señalan que, al parecer, se trató de una imprudencia, pues uno de los conductores habría irrespetado una señal de pare, ocasionando el choque con el segundo automóvil.



No obstante, las autoridades de movilidad de la ciudad informaron que los agentes de tránsito se encuentran en la zona analizando la situación y no es posible confirmar esta hipótesis hasta no tener un informe detallado de lo sucedido.



Lea aquí: Policía caleño murió baleado mientras ejercía su labor en Chicago, EE.UU.



Las imágenes del accidente muestran el fuerte impacto que sufrieron los dos vehículos involucrados. Incluso, uno de estos terminó volcado sobre la vía.



Con respecto a las tres personas lesionadas, hasta ahora no se conocen detalles de su estado de salud y las autoridades no han informado si fueron trasladadas a algún centro asistencial de la ciudad.



📌En la tarde de este jueves se presentó aparatoso accidente de tránsito en el barrio El Ingenio. Se reporta por el momento tres personas lesionadas, las cuales se movilizaban en ambos vehículos. Las autoridades se encuentran atendiendo la emergencia. pic.twitter.com/1486uyo5gZ — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 2, 2023