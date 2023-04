Anuncian millonaria inversión para renovar el alumbrado público de Cali

Este año serán invertidos alrededor de $ 46.000 millones para la modernización de 20.058 puntos del alumbrado público de la ciudad.



Esta intervención priorizará las 446 solicitudes de la comunidad caleña para la renovación del alumbrado. Además, estará concentrada en 22 barrios, doce estaciones del MÍO, siete vías principales y tres proyectos de ciudad.



“La modernización del alumbrado público consiste en el cambio de luminarias que actualmente se encuentran en luz amarilla por luminarias LED, que no solo proveen mejores niveles de iluminación, sino que contribuyen en la disminución del consumo de energía eléctrica”, explicó Diego Fernando Cortés, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali, Uaesp.



El funcionario explicó que la planeación y priorización de los puntos fue realizada por el organismo a su cargo, mientras que la ejecución del proyecto estará a cargo de Emcali, entidad que tiene, mediante convenio interadministrativo, el manejo y mantenimiento de este servicio en la ciudad.



“Durante esta Administración se han instalado cerca de 23.000 luminarias LED en toda la ciudad. Al cierre del presente año, estimamos haber modernizado alrededor de 42.000 puntos”, precisó el funcionario.



La Uaesp informó que los caleños que deseen solicitar el mejoramiento del alumbrado público en sus sectores pueden realizarlos a través del correo electrónico uaespm@cali.gov.co.



Asimismo, por las redes sociales de la entidad, o de manera presencial, acudiendo a la ventanilla única del CAM o de la Secretaría de Cultura (Carrera 5 No. 6 - 05, Centro Cultural de Cali), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en jornada continua.



“La petición debe contener la dirección clara de la zona donde se pretende mejorar el alumbrado público, el nombre completo de quien la realiza, un número de contacto y un correo electrónico”, sostuvo la entidad distrital.