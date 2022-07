Ante dificultad para conseguir el Soat, gremio de 'moteros' adelanta protestas en Cali 

Desde las 5:30 a.m. de este miércoles el gremio de motociclistas de Cali adelantan plantones en varios puntos de la ciudad, esto como protesta a la dificultad que se está presentando para conseguir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat.



Aunque no hay un reporte oficial sobre en qué puntos exactos se están concentrando los 'moteros', se conoció que en el transcurso de la mañana se estarán concentrando en sectores como el Puente de los mil días, la Plazoleta Jairo Varela, la Calle 5 con Carrera 94 en Meléndez, así como en la Portada al Mar.



Según se indicó, se espera que al final de la mañana los motociclistas se concentren frente al CAM para pedirle a las autoridades que les solucionen la problemática que viven con relación al Soat.



Al respecto, una líder del gremio de motociclistas de Cali explicó que están protestando porque no les brindan solución para adquirir el documento y que, por el contrario, están multando a quienes no lo tienen y, por diferentes razones, continúan utilizando sus motos.



"Llevamos más de mes y medio tratando de comprar el Soat y no se puede; el gobierno claramente nos lo exige como documento obligatorio, pero como no lo tenemos entonces nos están multando. Nos dicen que no utilicemos las motos, pero ese es nuestro medio de transporte y, en algunos casos, es la herramienta de trabajo", dijo la líder en diálogo con Noticias Caracol.