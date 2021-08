Alcaldía de Cali inauguró centro de atención para las mascotas de los habitantes de calle

Este martes, la Alcaldía de Cali, en convenio con la Fundación Samaritanos de la Calle, inauguró un centro de atención para las mascotas de los habitantes de calle, servicio que hará parte del Sistema de Atención Integral del Habitante de Calle.



“Quien está en situación de y en calle casi siempre tiene un animal de compañía a su lado y no podemos atender a uno, sin atender al otro, es un vínculo muy estrecho, por eso creamos este albergue donde se atiende a los perros y gatos de ellos. Se les da alimento, se hidrata, se atiende con el veterinario y se tiene un lugar de reposo”, expresó el alcalde Jorge Iván Ospina, sobre este nuevo beneficio para los habitantes de calle y sus fieles compañeros.

Según expresó María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social de Cali, muchos habitantes de calle no hacían uso de los servicios que ofrece el centro de atención, como casos que tenían que ver con su salud, por ejemplo, debido a que no tenían dónde dejar a sus mascotas. Por este motivo, se decidió acondicionar varios espacios para el cuidado de estos animales en el Centro de Atención para el Adulto Mayor Habitante de Calle, al centro de la ciudad.



“Nosotros atendemos en todos los hogares de paso 830 habitantes de calle diarios y mensualmente en territorio 2.000, y tanto en el hogar de paso como en territorio daremos atención a los animales de compañía”, indició la secretaria de Bienestar Social sobre este programa, que es el segundo piloto que se realiza en el país, después de Bogotá, sobre la atención a habitantes de calle y sus mascotas.

Uriel Valencia, 'papá' de la perrita Negra, aseguró que el centro les brinda “muy buen servicio tanto a uno como a los perritos, nos dan comida, medicina, nos permiten bañarnos, cambiarnos la ropa para andar aseados. Yo le pedí al Señor que me diera un ser para que me acompañara y un día estaba por un basurero y alguien tiró la perrita porque estaba enfermita y yo la recogí”.



“Los habitantes de y en calle pueden acercarse al centro de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m. Los sábados se hace atención en territorio, en donde se han identificado habitantes de calle con animales de compañía y se les hace un acompañamiento”, dijo Sergio Astudillo, médico veterinario del centro de atención.