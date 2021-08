Las 120.674 vacunas de Pfizer y AstraZeneca que llegaron a Cali serán aplicadas en los megacentros -algunos cerrados por falta del biológico-, a población privada de la libertad y a personal de la Policía. Asimismo se realizarán estrategias de vacunación en las universidades que iniciaron operaciones esta semana.



En total son 61.944 dosis de Pfizer y 58.730 de AstraZeneca que llegaron a Cali y que se están aplicando en los megacentros.

Vacunación en las universidades

Respondiendo a la necesidad de inmunización, la Secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, afirmó que en los próximos días se estaría implementando la estrategia de vacunación en las universidades de Cali, seguramente si los biológicos están disponibles hasta la próxima semana.



“De acuerdo con el rendimiento que tenemos esperamos tener suficiente para dar respuesta hasta el próximo lunes o martes de la siguiente semana, además de esto vamos a estar en los horarios nocturnos, vamos a estar atendiendo La Policía, la población privada de la libertad y además de eso vamos a iniciar la vacunación en las universidades”, reiteró Torres.



Y es que según la funcionaría los jóvenes han tenido un recibimiento positivo a la vacunación, pues alrededor de 34.000 han adquirido su primera dosis.

Horarios nocturnos

La disponibilidad de los biológicos anteriormente nombrados permite que en la ciudad se abran algunos megacentros que anteriormente se encontraban cerrados por la poca presencia de vacunas en la ciudad.



En ese mismo sentido, algunos puntos como el Pascual Guerrero o el Coliseo María Isabel Urrutia prestarán servicios hasta las 8:00 p.m. para así poder responder no solamente a la vacunación de los jóvenes, si no también para aquellos que, aunque ya pueden acceder a la vacuna, aún no lo han hecho.



Frente a los horarios e información de los procesos de vacunación, Torres explicó que “siempre tenemos los directorios dispuestos a través de la página de la Alcaldía de Cali y de la Secretaria de Salud Municipal, además de la línea telefónica 4865555, Extensión 1, a través de la cual se da información alrededor de la vacuna”.

Sistema ‘FastPass’

Gracias a la llegada de este lote de vacunas a Cali, se espera que el ritmo de vacunación aumente, haciendo que los megacentros jueguen un papel importante.



Según Carmen Cecilia Gutiérrez, vacunadora del megacentro de La 14 de Pasoancho, es necesario que “las personas si es posible bajen el consentimiento informado desde la plataforma de MiVacuna y lo traigan ya diligenciado, para que así sea más rápido el proceso de vacunación en los diferentes centros”.



Frente a esto es que la Secretaría de Salud está adelantando un piloto en la Plazoleta Jairo Varela del sistema ‘FastPass’, que consiste diligenciar el consentimiento informado desde un dispositivo móvil.



Por su parte, la doctora Angie Gutierrez, gerente de la ESE Norte, señaló que “empezó el piloto el día de ayer se instaló toda la parte de computadores, para así posteriormente tomar una muestra de 10 personas que hicieran todo el proceso, arrojando resultados positivos que permitieron ahorrar alrededor de 20 minutos en el proceso de diligenciamiento del consentimiento informado, que es lo que más se demora al momento de acceder a la vacunación”.



Se espera que en las próximas horas desde la Secretaría de Salud Municipal revelen más detalles de esta estrategia explicando su funcionamiento, fecha de implementación y beneficios.

Megacentros habilitados del 18 al 22 de agosto



Disponibles: Pfizer y AstraZeneca primera y segunda dosis