Alarmas encendidas: ocupación de UCI en Cali ya llega al 80 % y pico por ómicron no cede

Como preocupante calificaron especialistas de la salud en Cali las cifras actuales de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), ya que en algunas clínicas de la ciudad ya se ronda el 95% y en otras incluso han reportado que ya se encuentran al 100%.



Cali es una de las ciudades que más contagios está presentando a nivel nacional a causa del cuarto pico del covid-19, lo que ha hecho que actualmente se tenga una positividad del 45% y diariamente se reporten alrededor de 4000 casos nuevos, los cuales son atribuidos a la variante ómicron.



Y pese a que a nivel mundial se ha informado que esta nueva variante no tiene tanto impacto en la derivación a UCI o complicaciones, de igual manera se ha presentado un aumento constante en la ocupación de estas camas y en el número de fallecidos.



“Sí ha venido aumentando la ocupación de camas UCI, pasamos del 12% el primero de enero a tener hoy un 31,4% en ocupación por covid, claramente con un aumento del número de pacientes de 118 a 268 personas en UCI por covid al día de hoy”, argumentó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.

Lea además: En medio de nuevo pico, muertes por covid-19 se han duplicado en una semana en Colombia



Frente a este aumento, desde la Secretaría de Salud de la ciudad están adelantando estrategias para poder que se disminuya el riesgo de contagios, centrándose en la identificación temprana de los casos positivos y oportuno aislamiento.



“Debemos identificar la positividad en personas mayores de 50 años, esa es nuestra estrategia de contención de derivación a las UCI, primero identificar y dentro de esa identificación a las personas de alto riesgo no vacunadas les estamos haciendo un seguimiento con llamadas telefónicas y teleasistencia para evitar que se compliquen”, explicó la funcionaria.



En ese mismo sentido, algunas clínicas de la ciudad han sentido los impactos del incremento de contagios, como por ejemplo la Clínica Versalles, quien en un reciente comunicado informó que la totalidad de sus 32 camas de cuidados intensivos están ocupadas.



“Estamos bastantes preocupados porque producto de la reapertura de los últimos meses del año anterior, la ocupación nuestra siempre fue cercana al 100%, nosotros llegamos a este nuevo pico con una ocupación muy alta y eso no nos ha permitido expandirnos y atender personas como antes”, informó Jorge Revelo, coordinador de urgencias de la Clínica Versalles.



De hecho, el especialista indicó que se han tenido que trasladar pacientes a otras clínicas como la de Unidos por la Vida, ya que “clínicas como nosotros (Versalles), Imbanaco o Valle del Lili tenemos muchos problemas a la hora de abordar estos picos, porque ya nuestra ocupación UCI está en niveles muy altos”, expresó Revelo.

Actualmente en el Valle se tiene una ocupación UCI de alrededor del 73,1%, siendo el 30,1% de las camas ocupadas por pacientes contagiados por covid-19.

Además, Revelo dijo que nuevamente se están viendo gran cantidad de personas de la tercera edad en las UCI de la ciudad, esto debido a que muchos de ellos no se han vacunado o no han accedido al refuerzo de la vacuna anticovid e invitó a esta población a vacunarse, ya que es una de las que más riesgo de enfermedad grave o muerte tiene.



Por otra parte, el coordinador de la UCI de la clínica Rey David, Elías Vieda, anexó que están viviendo una situación similar, ya que, si bien no han llegado al tope de su capacidad, están próximos a alcanzarla.



“En estos momentos estamos en alrededor del 80% de ocupación con lo que respecta a las camas habilitadas para covid 19, pero en general estamos sobre un 95% de ocupación, lo que nos deja solo 2 camas disponibles para covid-19”, expuso Vieda.



Finalmente, de acuerdo con los especialistas, se espera que el aumento de casos siga aumentando en la ciudad, por lo que estas cifras podrían seguir aumentando y deberán aplicar sus procesos de expansión para entregar una atención oportuna.

Lea también: Valle fue una de las regiones con la mayor cifra de quemados con pólvora en las festividades

Cifras de ocupación UCI en Colombia

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud y de Colombia, actualmente se tiene una ocupación UCI del 59% en el país, del cual el 17% corresponde a personas con covid.



Teniendo en cuenta estas cifras y que los contagios cada día aumentan, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, invitó a la población con mayor riesgo a seguir accediendo a la vacunación.



“Es supremamente importante avanzar en la vacunación, tenemos alrededor de 5 millones de personas mayores de 50 años que no se han aplicado su dosis de refuerzo, de manera que hacemos un llamado a estas personas que tienen un mayor riesgo para que se la apliquen”, dijo Ruiz.