Acelerar vacunación contra covid-19, tarea que urge por masivas movilizaciones

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las marchas y bloqueos de las últimas dos semanas borraron de la agenda un tema prioritario: la pandemia del covid–19, que hoy tras las aglomeraciones vividas en las últimas dos semanas, los obstáculos en la vacunación y la altísima ocupación de UCI (96 % hasta este sábado), empujó a las autoridades a realizar estrategias para recuperar terreno perdido.



Y es que, según datos de la Secretaría de Salud Municipal, en Cali diariamente se tendrían que estar suministrando al menos 15.000 vacunas diarias y apenas se están aplicando 8.000, incluso cuando dejan de operar los megacentros, para que los vacunadores descansen -lo cual ha ocurrido pocas veces-, las EPS privadas solo logran aplicar 1.800 biológicos.



Una situación similar pasa con la toma de muestras diarias para detectar el coronavirus, que disminuyó drásticamente en Cali, debido a los problemas de orden público. Durante las marchas hubo días en que se tomaron menos de 1.000, lo que a los ojos de epidemiólogos es quedar ciegos para entender el comportamiento de la pandemia en la ciudad. A este panorama ya complicado, se suma la aparición de nuevas cepas en Cali y el Valle como la británica y brasilera, que aunque no son más letales, sí más contagiosas: entre un 30 % y 40 %.



“Tenemos 10 megacentros de vacunación, pero aun así no logramos aumentar el número de vacunas. Tenemos un promedio de 8.000 vacunas día y debemos llegar a 15.000. Ya les exigí a las ESE la ampliación de equipos de vacunación y nuevas estrategias para llegar a la gente”, señala Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.

Lea también: Vacunación masiva en la etapa 3 contra el covid iniciará a finales de mayo, dice Minsalud

"Si los adultos mayores no pueden moverse para aplicarse la vacuna exíjanle a la EPS que vaya hasta su casa",

Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali

Además, la funcionaria pregunta: “¿A usted o algún miembro de su familia lo han llamado de su EPS para la vacuna?”, y se responde así misma: “Estamos prácticamente solos. Yo les dije en la mesa de crisis: me da mucha pena, pero el día que no funcionan los megacentros no se vacuna. El domingo, que descasaron nuestro vacunadores en los megacentros, solo se aplicaron 1.800 vacunas. Eso significa que las EPS deben hacer un mayor esfuerzo, no se están poniendo la camiseta y nos están dejando la responsabilidad a la Secretaría de Salud y las ESE”.



Ante el panorama la funcionaria sostuvo que desde este fin de semana se inició una estrategia en la Comuna 11, donde se realizarán pruebas y se aplicarán vacunas en los parques de los barrios y unidades residenciales. “Con esto buscamos aumentar la vacunación y si es necesario ir puerta a puerta a ver si encontramos adultos mayores que aún no se han vacunado”, explica.



Torres agrega, frente a la presencia de las nuevas cepas del coronavirus: “Eso no se puede desconocer, pero aquí lo único que nos salva es la vacunación y el autocuidado”.



Ante las quejas por las demoras en la aplicación de segundas dosis argumenta que tienen biológicos de Sinovac y Pfizer para tal fin, “y ya le notificamos al Ministerio de Salud, porque tenemos 17.000 dosis de Pfizer y vamos a necesitar más. Hay que recordar que la segunda dosis de aplicación para AstraZeneca es a los 90 días y Pfizer, a los 21 días. Con la única que tuvimos un atraso, de 8 días, de la segunda dosis, fue con la vacuna de Sinovac; la segunda dosis de este biológico debe aplicarse a los 28 días”.

No deje de leer: Con firma de pacto, comienza reactivación del sector nocturno de Cali

Tercer pico de covid se prolongaría



El panorama en el resto del Valle del Cauca tampoco es alentador. Los ritmos de vacunación contra el covid-19 disminuyeron al igual que la toma de muestras en al menos un 30 %.



Los bloqueos en las vías obligaron a transportar la vacuna a los puntos más apartados del Valle en helicópteros, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea.



“El proceso es difícil. Logramos ese puente aéreo -para transportar los biológicos- desde Cali a los puntos donde hay infraestructura militar: Tuluá, Buga, Palmira, Zarzal y Cartago y de allí hacemos un corredor humanitario con los municipios cercanos para transportar la vacuna”, precisa María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.



La funcionaria agrega que la situación de inseguridad, preocupación y falta de transporte masivo está limitando el ejercicio de vacunación en todo el Valle. “En el tema de pruebas estamos haciendo pruebas antígeno, las cuales se procesan en los mismos municipios”.



Asimismo, muestra su preocupación por los jóvenes que estuvieron sin las medidas de autoprotección frente al covid-19 y que pueden llevar el virus a sus hogares. “No tenemos un diagnóstico preciso de esta situación, por el número de enfermos -por coronavirus- que vamos a tener con una capacidad limitada de UCI”, asegura.

Puede leer: Fuerza Aérea transportó más de 20.000 vacunas anticovid al Valle del Cauca



La titular de Salud recuerda que se lograrán abrir en los próximos días 10 UCI más gracias a una serie de equipos que llegaron, “pero esto podría ser insuficientes ante el número de casos que se presenten en las próximas dos semanas, porque el Covid-19 está aquí y es una amenaza para la vida”.



Lesmes añadió que la prolongación de este tercer pico de coronavirus es imposible predecirlo, pero podría sostenerse, con indicadores altos, en las próximas dos o tres semanas.



Por su parte, Lyda Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle, afirma que no hay fórmulas mágicas frente a esta situación. Simplemente hay que aumentar la velocidad en el número de pruebas y acelerar el paso en el proceso de vacunación.



“No hay nada que hacer. El covid es una enfermedad que se transmite de persona a persona y en especial en aglomeraciones. La lección aprendida es que no se trata de una sola estrategia para ponerle freno, sino la combinación de varias estrategias, porque en los países en donde la vacunación funciona es porque se realizó rápidamente, pero Colombia aún no alcanza esa capacidad para vacunar tan rápido”, dice.



Y concluye: “En este momento estamos tuertos y no sabemos como está el comportamiento del virus, porque estas situaciones afectan la vigilancia epidemiológica, ahora el único indicador que tenemos es el número de personas graves que llegan a los hospitales en UCI, pero asumimos que hay personas que no están accediendo a los hospitales y esto subestima lo que esta pasando. En resumen, hacer vigilancia sobre las personas que llegan con Covid a las UCI es muy tardío”.



Cobertura de vacunacion



504.804

Vacunas entregadas a Cali



424.159

Vacunas entregadas a IPS



387.442

Vacunas aplicadas por IPS



11,3 %

Población vacunada



1.585.324

Población a vacunar



2.264.749

Población total de Cali