A pesar del 'hipercontagio', clases presenciales en colegios de Cali se retomarán este mes

Más de 130.000 estudiantes de colegios privados de Cali retomarán clases presenciales a partir de la próxima semana luego del receso de diciembre, y alrededor de 235.000 alumnos de instituciones públicas iniciarán año lectivo el 31 de enero. El objetivo es mantener un retorno bioseguro en medio del incremento de los contagios de covid y la expansión de la variante ómicron.



Es por esto que se aplazó una semana el regreso de los colegios oficiales, que se suponía entraban el próximo 24 de enero. Para José Darwin Lenis, secretario de Educación, “no hay escenario más bioseguro que la escuela, porque aún contamos con elementos de bioseguridad y un pedagogo que orienta al niño hacia el autocuidado, con protocolos que a veces no se tienen en casa todo el tiempo”.



El funcionario citó que el año pasado apenas se presentaron 58 personas que dieron positivo para covid en 15 conglomerados diferentes. De esos casos, 48 tuvieron lugar en el sector privado, ocho en colegios públicos y uno en instituciones de educación superior. Todas estas personas fueron puestas en aislamiento para evitar la dispersión del virus entre sus contactos estrechos.

Este comportamiento epidemiológico implicó, en cierto modo, que se permitiera el regreso presencial con un aforo del 100 %. Es decir, no se ha contemplado llevar a cabo la alternancia en los colegios públicos durante el 2022.



Además, así quedó establecido en el Decreto 2157 del 2021 de los ministerios de Salud y Educación, lo cual fue reforzado por este último despacho a través de la Directiva Ministerial No. 8, que le exige a las entidades territoriales tener el aforo si las condiciones de ocupación UCI de la ciudad lo permiten.



Darwin Lenis agregó que también se cuenta con la ventaja de que el 78 % de los directivos y profesores estén vacunados con la primera dosis, mientras 64 % ya cuenta con el esquema completo, con corte al 20 de diciembre, según datos más actualizados.



“Cuando un niño no tiene conectividad o siquiera equipo para atender sus clases, es preferible la presencialidad y así nos lo han reclamado los padres de familia, quienes muchos de ellos tienen que dejar el hogar para irse a trabajar sin poder estar pendientes de sus hijos”, explicó el Secretario de Educación.

Este agregó: “La virtualidad también hace más difícil llevar a cabo el Programa de Alimentación Escolar, PAE, puerta a puerta, por lo que es mejor en la presencialidad. A esto se suma que tampoco podemos tener un retroceso académico y, eventualmente, una deserción escolar”.



Por su parte, Mario Veira, vocero de la Asociación de Colegios Privados de Cali, Asocopri, recordó que más de 250 instituciones de esta naturaleza retomarán clases a partir de la próxima semana, por lo que la mayoría está preparada para implementar los protocolos de bioseguridad y algunas contemplan la alternancia.



“La primera semana vamos a estar muy pendientes de monitorear cualquier cuadro gripal que tenga nuestra comunidad y si llega a haber alguno, proceder al aislamiento por nueve días. Casi todos los colegios del sur de Cali cumplen con la expectativa de albergar a todos sus estudiantes por tener espacios tan abiertos y tener protocolos estrictos”, destacó.

Más de 347 mil niños y jóvenes entre los 3 y 19 años se han vacunado con la primera o segunda dosis en Cali. Faltan alrededor de 200.000 en la ciudad.

Veira agregó: “Es cierto que hubo personas contagiadas, pero fue una proporción muy pequeña comparada con la cantidad total de estudiantes. El año pasado vimos que en las últimas semanas había un relajamiento con el uso del tapabocas, pero insistimos por medio de campañas internas que se siguiera con su uso obligatorio”.

Las universidades de la cuidad también se preparan para un retorno bioseguro a inicio o mediados de febrero. Ese es el caso de la Javeriana, cuyo rector, Luis Felipe Gómez, aseguró: “Por ahora, seguiremos de cerca la evolución del aumento de casos en la ciudad por si hay alguna medida puntual que debamos tomar, teniendo en cuenta las acciones que determine la Secretaría de Educación”.



Igualmente, informó el directivo: “mantendremos las medidas de bioseguridad internas para la prevención y cuidado de la vida. Seguirán las actividades académicas presenciales de alistamiento de becarios y algunas clases de la Facultad de Ciencias de la Salud que ya iniciaron. Y para nuestra comunidad administrativa que regresa de vacaciones, enviaremos una comunicación informando que trabajarán por una semana en casa”.

Sobre el Valle



Los colegios oficiales de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca regresarán a clases el 24 de enero, según afirmó la secretaria de Educación, Mariluz Zuluaga, quien recordó que las matrículas estarán abiertas hasta el último día de enero.



”Sin ningún costo, tanto para los estudiantes nuevos como para la renovación de los antiguos, en las 149 instituciones educativas oficiales. Tenemos cupos desde preescolar hasta grado once. Vamos a garantizar que el PAE inicie desde el primer día de clases”, afirmó la funcionaria, quien invitó a los padres de familia a vacunar a sus hijos.