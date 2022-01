Sindicatos de maestros aseguran que "no hay condiciones" para regreso a clases presenciales

A pocas semanas de que los colegios públicos vuelvan a clases, los sindicatos docentes afirman que hay instituciones educativas que no tienen los elementos físicos y de personal suficientes para volver a las actividades 100 % presenciales.



"Los maestros somos conocedores de la importancia que tiene la presencialidad en todas las instituciones educativas y como tal, siempre hemos estado preparados para ello, pero quienes no están preparados son el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental ni el Gobierno Municipal", afirmó Luis Fernando Jaramillo, directivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutev, este miércoles a El País.



Jaramillo agregó: "en las visitas que realizamos hasta finales del año 2021 nos encontramos con muchísimas problemáticas en las instituciones educativas; hay restaurantes escolares que están completamente abandonados, deteriorados, instituciones sin agua potable y tenemos colegios donde la plata docente no está completa aún y para esos niños la presencialidad 100% no se va a dar".



Lea además: El complejo panorama de salud mental que deja el covid-19 en Cali

Los educadores también aseguran que, a pesar de los avances en materia de vacunación contra el covid-19 y de que varias actividades ya han regresado a la presencialidad, el retorno a clases pone en riesgo la vida de la comunidad educativa.



"Es preocupante y muy riesgoso que el Ministerio de Salud haya realizado un documento donde se expresa que se tiene que realizar la presencialidad por encima de la vida de los estudiantes y los maestros, directivos docentes y administrativos que se encuentran en las instituciones educativas de Cali y de toda Colombia, allí se ve que este gobierno no quiere la vida de las comunidades educativas", manifestó a El País Carlos Alberto Paz Fonseca, ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode.



Y añadió: "Desde Fecode rechazamos este documento y las directrices del Gobierno para el regreso a la presencialidad, donde estaremos sin condiciones de bioseguridad, de infraestructura, sin un sistema de seguridad y salud en el trabajo como debe ser para el sector educativo".



La Secretaría de Educación de Cali anunció que las instituciones educativas públicas regresarían a sus obligaciones el 17 de enero, dos semanas antes que los estudiantes.

Lea además: Lo que debe saber sobre la inscripción de la cédula para las elecciones de 2022

Instituciones se alistan para el regreso

Aunque el Gobierno Nacional no se ha pronunciado con respecto a los recientes reclamos de los educadores, la instrucción dada desde los ministerios de Educación y Salud el mes pasado, sobre el regreso a la presencialidad, no ha cambiado.



“El Ministerio de Salud, con base en las recomendaciones del comité asesor epidemiológico, decidió eliminar, a partir de la fecha los aforos para todos los ámbitos de educación, incluyendo la educación inicial, primaria, secundaria, superior y para el trabajo y desarrollo humano”, indicó el ministro de Salud, Fernando Ruíz, el pasado 21 de diciembre.



En Cali, las 338 sedes de las Instituciones Educativas Oficiales, IEO, se alistan para volver a clases 100 % presenciales el próximo 31 de enero.



"Dando cumplimiento a las directrices del Ministerio de Salud y de Protección Social frente a la prestación del servicio educativo sin límite de aforo, la Secretaría de Educación conjuntamente con las IEO llevarán a cabo durante enero, la planeación referente a detalles del Programa de Alimentación Escolar, PAE, la estrategia de transporte escolar, pedagogía en bioseguridad además del servicio de limpieza", indicó José Darwin Lenis, secretario de Educación.



Lea además: ¿Su licencia de conducción vence este enero?, vea los pasos y el nuevo plazo para renovarla

Por otra parte, desde la cartera departamental, se reiteró el llamado a padres de familia y docentes para que se acuda a los puntos de vacunación contra el covid-19 y así reducir el riesgo ante un posible contagio.



"Hacemos un llamado especial para que los padres de familia lleven a vacunar a sus niños y adolescentes. También extendemos este llamado a nuestros docentes y directivos para que completen su esquema de vacunación con la tercera dosis", aseveró secretaria de Educación del Valle, Mariluz Zuluaga.



En el caso de las 149 IEO de los 34 municipios no certificados del departamento, las clases iniciarán el 24 de enero, pero habrá inscripciones para todos los grados hasta el próximo 31 de enero.