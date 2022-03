24 menores y 4 adultos lesionados, el balance que deja siniestro de bus escolar en Cali

24 menores y 4 adultos lesionados es el balance que deja un accidente de un bus escolar que se presentó en la mañana de este miércoles en la Carrera 1D con Calle 72, barrio Gaitán.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro se presentó hacia las 6:00 a.m. luego de que, al parecer, el conductor de la buseta pierde el control de esta y choca contra una palma.



Según detalló Edwing Candelo, subsecretario de Movilidad, resultaron

lesionados 24 niños, los cuales no registran heridas de gran significancia.



Además, con relación a los adultos lesionados, Candelo explicó que dos de ellos son estudiantes del grado once que ya son mayores de edad, así como el conductor del vehículo y un acompañante.



Todas las personas que resultaron lesionadas fueron trasladados a un centro asistencial del sector donde reciben atención especializada para descartar posibles contusiones de gravedad.