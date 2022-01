13 policías heridos deja ataque con explosivos contra camión del Esmad en el suroriente de Cali

Una fuerte explosión se registró en la noche de este viernes en la Carrera 46 con Calle 25, en el suroriente de Cali, contra un camión de la Policía Nacional que transportaba a uniformados del Esmad.



De acuerdo con la información de las autoridades, artefactos explosivos habrían sido arrojados desde un vehículo particular contra el camión de la Policía que transportaba a 15 miembros del Esmad por el barrio Villa del Sur. En el lugar hay presencia de funcionarios del Cuerpo de Bomberos quienes atienden la emergencia, así como de las autoridades que buscan esclarecer lo sucedido.



Aunque inicialmente las autoridades locales habían dado un balance de 10 uniformados heridos, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, confirmó que la cifra de lesionados se elevó a 13.



Vargas se desplazó a Cali en la madrugada de este sábado, por instrucción del presidente Iván Duque, para que liderara los operativos que permitan dar con el paradero de los responsables del hecho.

Rechazo de manera categórica el hecho criminal que deja a 13 de nuestros compañeros policías del #ESMAD lesionados, tras activación de artefacto explosivo en #CaliCo. Los responsables de este cobarde acto serán capturados.

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, informó que el camión iba a realizar labores de relevo cuando los artefactos explosivos fueron activados.



"Es un atentado grave terrorista contra un camión del Esmad que estaba haciendo el relevo y le activan una carga explosiva. Lesiona y revienta el camión, lesiona a unos policías quienes fueron evacuados a tres clínicas diferentes. Hay dos con heridas graves y el resto tienen lesiones leves", comentó el Secretario.

Una fuerte explosión se registró en cercanías a la sede de la Sijín, en el oriente de Cali. En el lugar hay presencia de las autoridades quienes verifican lo ocurrido, al parecer, habrían varios heridos.





De acuerdo con la información preliminar, artefactos explosivos habrían sido arrojados contra un camión de la Policía que transportaba a uniformados del Esmad.





Con relación a cómo se encuentran los uniformados que resultaron heridos, el secretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, explicó que la información preliminar de los centros médicos indica que los policías se encuentran fuera de peligro.



"Todos fueron llevados oportunamente a distintas clínicas de la ciudad, están siendo atendidos. Las heridas de gravedad no nos han confirmado de qué tipo, pero la mayoría de los afectados están fuera de peligro ya estamos esperando los reportes pendientes de nuestros uniformados", mencionó Dranguet.



El Subsecretario indicó que el lugar fue acordonado por las autoridades para verificar que no haya rastros de explosivos en el sector y que, además, la Policía Judicial ya se encuentra adelantando labores de investigación para determinar el porqué de lo sucedido.



"Como la hipótesis son explosivos entonces hay que descartar que se encuentren otros en la zona, no queremos comprometer vidas humanas, pero tampoco las evidencias del lugar. Tenemos que averiguar qué pasó, ya la Policía está haciendo lo pertinente, tienen la inteligencia y la experiencia para evitar otras situaciones que lamentar", precisó.



Entre tanto, el alcalde Jorge Iván Ospina rechazó lo sucedido y anunció una recompensa de hasta $70 millones para las personas que aporten información que permita no solo aclarar lo ocurrido, sino además, identificar a los responsables del ataque.



"Todo aquel que nos brinde información sobre el atentado terrorista ocurrido en Puerto Rellena tendrá generosa e importante recompensa.

Hoy más que nunca nuestra sociedad debe estar unida contra el terror", escribió el Alcalde en su cuenta de Twitter.

Condenamos enérgicamente el hecho ocurrido en Pto R en el sur oriente de Cali , hemos dispuesto d todas nuestras capacidades para la atención de heridos y salvar y proteger vidas, en el sitio nuestras Secretarias de Paz, Gobierno, Seguridad y Justicia

No pasarán halcones de odio

No pasarán halcones de odio pic.twitter.com/aH4kvzsDO8 — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 8, 2022

Miembros de la autodenominada 'Primera Línea' del sector de Puerto Rellena repudiaron el atentado y aseguraron no estar vinculados en lo sucedido.



"Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad. Rechazamos este tipo de actuaciones y de violencia, nosotros actuamos desde el diálogo, la paz y el amor", manifestaron.

Eln se atribuyó el hecho

El ELN asumió la autoría del atentado contra un camión del Esmad ocurrido en la noche del viernes cerca del sector de Puerto Rellena, en el suroriente de Cali, que dejó 13 uniformados heridos.



Por medio de un comunicado, el autodenominado 'Frente de guerra urbano nacional' se adjudicó el hecho y aseguró que se trató de una retaliación por la muerte de alias 'Fabián', dado de baja por las autoridades el pasado 28 de septiembre.



Al respecto, el presidente Iván Duque respondió en la mañana de este sábado con una serie de trinos en los que reiteró que Colombia "no se doblega ni se doblegará jamás ante el terrorismo".



"Es claro su interés de incidir en el proceso electoral de este año con el apoyo de dictaduras socialistas y comunistas. Colombia no se doblega ni se doblegará jamás ante el terrorismo y nuestro gobierno jamás premiará a terroristas", escribió el Mandatario.



Y subrayó: "Actuaremos con toda la contundencia como lo hemos hecho con alias 'Uriel', alias 'Fabian' y contra todos los cabecillas de ese grupo, entre ellos los extraditados por narcotráfico a los Estados Unidos".