Seguros para carros: ¿por qué varía su costo y para qué sirven?

María Teresa Arboleda Grajales

Hay muchos que critican la forma de conducir de las mujeres, sin embargo, las estadísticas muestran que ellas son más prudentes que los hombres al momento de tomar el volante.



Así lo afirma Juan Carlos Arango, gerente técnico de Arango Bueno y Cía, corredores de seguros, al mencionar que el género es una de las variables que se tienen en cuenta al determinar el precio del Seguro Todo Riesgo de un vehículo.



También figuran la marca, el tipo de vehículo, la ciudad donde circule y la edad del propietario, pues “a medida que envejecemos nos volvemos más prudentes. Incluso, hay aseguradoras que revisan si en el último año la persona tuvo infracciones de tránsito, porque eso dice mucho del conductor”, señala Arango.



En la extensa lista de factores determinantes figura la profesión u oficio, porque hay quienes debido a su ocupación se desplazan más que otros en su carro y están más expuestos que los que lo usan menos.

Lo cierto es que debido a la cantidad de variables y al valor comercial de cada vehículo, no se puede hablar de un precio fijo del seguro, pero en el caso de los particulares está alrededor de $900.000 al año.



Al respecto, Francisco Giraldo, director técnico de Automóviles HDI Seguros, precisó que lo que se busca es tarifar el valor correcto y justo, con base en las características de cada asegurado.

Es de anotar que existen dos tipos de seguros: el Soat, que es obligatorio y el Todo Riesgo, que es voluntario, pero indispensable, porque “nadie está exento de sufrir un accidente y además, conducir es una actividad que en Colombia está catalogada como peligrosa”, recalcó Giraldo.



Le puede interesar: ¿Por qué es una buena opción comprar carro usado?

Ambos son complementarios. Así por ejemplo, el Soat cubre la atención a las víctimas en accidentes de tránsito, es decir, gastos médicos, pero no las incapacidades de los lesionados, las cuales sí incluye el Todo Riesgo. Otra de las coberturas del Soat es auxilio para sepelio.



De allí que sea fundamental contar también con el seguro voluntario para amparar un importante patrimonio como lo es el vehículo.

Además, porque el Todo Riesgo cubre casi todo, como lo indica su nombre, señaló Juan Carlos Arango, al aclarar que uno de los pocos casos que se exceptúan es la responsabilidad entre consanguíneos y parejas. “Es decir, si moviendo mi carro daño el de mi esposa, no tendría cobertura el arreglo de su vehículo a través de mi póliza”.



Le puede interesar: ¿Miedo a conducir?, consejos para enfrentarlo y salir a 'rodar'

Cuestión de cobertura

La cobertura de esta prima o póliza se agrupa en tres grandes factores, tal como lo explicó Francisco Giraldo, quien los describe así:



1. Los daños, lesiones o muerte que el conductor le ocasione a otra persona en un accidente de tránsito en el que sea declarado responsable.



2. Daños parciales o totales del vehículo (incluyendo eventos de la naturaleza como terremotos, vendavales o deslizamientos) y hurto.



3. Asistencias y servicios como grúa, conductor elegido, carro taller en casos de varada, entre otros beneficios.



De acuerdo con expertos, los casos de hurto se revisan por segmentos para determinar la cobertura de la póliza: en automóviles, camperos y camionetas se puede cubrir el 100%. Los de servicio público, camiones y volquetas, se ponen al 70% u 80%, mientras que las motocicletas, dependiendo de la marca y el cilindraje, tienen una cobertura del 80% o 90%.



“Recientemente, se lanzó un seguro por uso, “en el cual se paga de acuerdo con los kilómetros que recorra el vehículo. Para tal fin, empresas como SBS instalan un dispositivo en el carro, el cual reporta esta información”, explicó Juan Carlos Arango, quien comentó que a este segmento le están apostando mucho las aseguradoras.

Requisitos para compra online

Para el seguro Todo Riesgo, si el vehículo no ha salido del concesionario, o sea que es cero kilómetros, no requiere inspección; solo la factura de compra, tarjeta de propiedad y documentos del propietario.



Si es usado, además de los dos últimos documentos, hay que realizar un peritaje para inspeccionar latonería, pintura, amortiguación, frenos, fugas, entre otros aspectos.



A raíz de la pandemia, muchas firmas han evolucionado y a través de una app en el celular, el mismo propietario puede, en línea con la aseguradora, ingresar los datos y las fotos sin salir de casa.



Algunas firmas ofrecen la posibilidad de comprar el Soat a través de internet, “en cuyo caso tiene la misma información del que se tramita de manera física”, explicó Marco Arenas, Country Manager Liberty Seguros Colombia. No es necesario imprimirlo, solo guardarlo en un dispositivo electrónico para cuando sea requerido por las autoridades de tránsito.

Si alguien desea confirmar su autenticidad y vigencia, puede ingresar a la página web del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, para verificarlo.



A diferencia del seguro Todo Riesgo, en el que cada aseguradora tiene una metodología diferente de tarifación, el valor del Soat lo fija la Superintendencia Financiera de manera anual, de acuerdo con la clasificación de los autos y las motos, es decir, que es estándar para todas las compañías.



Disminución

De acuerdo con Fasecolda, las pólizas de autos bajaron 11% frente al primer semestre de 2019, sobre todo, por los beneficios que algunas aseguradoras otorgan a sus clientes, como ampliación de coberturas y devolución de parte de la prima para compensarlos ante la imposibilidad de sacar su vehí-culo en la pandemia.



También por la disminución en las ventas de vehículos cuando se cerraron los concesionarios en el confinamiento.



Por las restricciones a la movilidad, algunos conductores, cuyo Soat se vencía en la cuarentena, no lo renovaron hasta que se les permitiera circular, por lo que las primas cayeron un 6%.