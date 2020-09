Comprar usados, una buena opción

Andrea Milena Otero

El mercado de los usados en Colombia marcha por buen camino. Ni siguiera el Covid-19 pudo detenerlo. Así lo demuestran las cifras que acaba de presentar Andemos, según las cuales entre enero y abril de 2020 se comercializaron 187.256 unidades de este tipo. Es decir, que aún con los efectos de la pandemia, las familias de nuestro país siguen considerando a los ‘segundazos’ como una gran alternativa.



Al respecto, Esteban Delgado, Asistente de Mercadeo de Autopacífico, concesionario con sede en Cali, recuerda que “cuando un vehículo sale de la agencia, pierde entre un 20 % y 27% de su valor”. Y esta devaluación favorece a los compradores de usados, cuyo valor dependerá del kilometraje recorrido, la facilidad de acceso a repuestos, la marca, el modelo, la gama, el segmento y el consumo de combustible.



Pero estos vehículos seducen, además, por las facilidades de pago que ofrecen, entre las cuales figuran “planes de financiación que se ajustan a las necesidades de los usuarios y otros sin cuota inicial o con periodos de gracia para el pago de la primera cuota”, asegura Dayana Chacón, Jefe Comercial de Usados de Motovalle Carshow.

Otro beneficio radica en que al comprar un vehículo con cierto kilometraje se evitan costos de trámites que hay que realizar en el caso de un carro nuevo, como el de la matrícula, la asignación de placa o el permiso de circulación. Adicionalmente, como el dueño anterior debe entregar el automotor con papeles en regla e impuestos al día, esto también representa un ahorro para el cliente.

En todo caso, y debido a que las estafas están a la vuelta de la esquina, en estos casos es clave acudir a un concesionario reconocido y autorizado, pues además de respaldo y garantía, algunos ofrecen incentivos adicionales para los compradores.



Cómo escogerlo

Una vez usted haya definido si necesita vehículo compacto, familiar o camioneta, ojalá de un solo dueño, debe fijarse en aspectos como la revisión general.



“Siempre se debe invertir en un peritaje profesional”, recomienda el experto en vehículos Álvaro Mejía G., quien menciona cuatro pasos obligados antes de negociar un usado.



1. Carrocería.

La mejor manera de inspeccionarla es pasando la mano suavemente por los contornos externos para detectar superficies irregulares, las cuales son señal inequívoca de un choque mal reparado. Igualmente, hay que hacer una inspección ocular detallada para recorrer las uniones de la tapa de motor, persiana y puertas, principalmente, en donde la pérdida de las líneas evidencia que el carro ha sufrido un accidente. En este sentido, existen unos lapiceros que detectan cuántas capas de pintura tiene el carro para así determinar si una pieza fue arreglada o no.



2. Interior.

El estado de los asientos, paneles de puertas, tablero y tapicería, en general, refleja cómo ha sido cuidado el automotor por su antiguo dueño.



3. Chasis.

Esta revisión debe hacerse con el auto levantado para comprobar el estado de los sistemas de dirección y suspensión, verificar que no haya fugas de ningún sistema y asegurarse de que el vehículo no haya sufrido choques fuertes o volcamientos, pues los daños estructurales que solo se aprecian por debajo son difíciles de reparar.



4. Motor.

Una de las formas de verificar su buen estado es llevándolo a un sitio especializado para que le midan la compresión y saber si necesita reparación.



Documentos en regla

Tenga en cuenta que en el registro del vehículo no debe aparecer ninguna garantía por deuda, pues así el carro esté a su nombre, será perseguido si tiene este pendiente.



Por ningún motivo haga traspasos abiertos (venta sin registro), porque puede ocurrir que quien le venda no quiera registrar la venta, porque no es el propietario real o no está a paz y salvo en impuestos o multas. Recuerde que, sin el registro, usted nunca será el propietario del vehículo.



“Asimismo, si usted va a vender un usado, pero sigue apareciendo como dueño en el registro, podrá ser perseguido si ocurre un accidente en el vehículo”, explica el abogado Juan Pablo Domínguez Angulo, especialista en derecho procesal civil.



Por ningún motivo deje de hacer el peritaje por ahorrarse unos pesos, pues es posible que el vehículo tenga vicios ocultos. En estos casos se puede reclamar, pero antes de seis meses, tiempo en el cual prescribe esta acción.



Incentivos para comprar

Además de los buenos precios de los usados, los concesionarios ofrecen diversas promociones para atraer clientes. Así, por ejemplo, en Autopacífico, si el comprador no puede dar una cuota inicial, le financian hasta 100% del valor del carro y puede empezar a pagarlo en enero de 2021. También le obsequian el peritaje.



Por otro lado, el concesionario Motovalle Carshow, ofrecerá hasta el 30 de junio, una garantía en todos los vehículos por 10.000 kilómetros o 6 meses, lo que ocurra primero, así como los próximos dos cambios de aceite, alineación y balanceo sin costo, en los talleres de Cali y Bogotá, y descuentos en el Soat.