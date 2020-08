El Nissan Sentra que revoluciona el mercado de los sedanes en Colombia

María Teresa Arboleda Grajales

Desde su debut en Estados Unidos, la nueva generación del Nissan Sentra fue galardonada dentro “The Best Cars of 2020” por su diseño renovado, experiencia de manejo única, nivel superior de tecnologías de seguridad preventivas y de intervención.



"El nuevo Nissan Sentra llega a revolucionar el segmento de sedanes en el país a través de sus ventajas competitivas en tecnologías de vanguardia, en seguridad e intervención, diseño sorprendente y sobresaliente experiencia de manejo”, comentó Juan Carlos López, gerente nacional de mercadeo de Dinissan, representante de Nissan en Colombia.



Nuevas líneas de carácter y estructura del techo con apariencia de techo flotante, le dan una silueta más deportiva y aerodinámica; incorpora además un nuevo diseño excepcional de rines de aluminio de lujo, que en conjunto con el rediseño de la fascia trasera terminan de completar su firme postura.



En su interior hay una cabina totalmente rediseñada y minimalista. Esta nueva arquitectura permite tener un 10% mayor ángulo de visión, con nuevos materiales y acabados de alta calidad como la doble costura tanto en superficies de tablero como en asientos.



Detalles como el volante en forma de “D”, botón de encendido en la consola central, la cual tiene un incremento de un 19%, lo que mejora la amplitud entre conductor y pasajero y la atención al detalle en las ventilas del aire acondicionado inspiradas en el interior del legendario deportivo Nissan GT-R, le dan un aspecto más emocionante.



Nissan Sentra llega en versiones: Sense (CVT), Advance (CVT), SR (CVT) y el tope de gama Exclusive (CVT). Los precios oscilan entre $74.990.000 y $92.990.000. Especial para El País

Conducción inteligente

​

El vehículo cuenta con tecnologías Nissan Intelligent Mobility, la visión global de la marca e incorpora tecnologías de seguridad activas para intervención y monitoreo frontal, lateral y trasero (Intelligent Driving).



Asistente de Frenado de Emergencia Inteligente: detecta la reducción de velocidad del vehículo al frente y advierte al conductor con alertas auditivas y visuales; si el conductor no reacciona a tiempo, el sistema aplicará el freno de emergencia y desacelerará el vehículo ante una posible colisión. (Advance, SR & Exclusive)



Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM): brinda al conductor una visión periférica virtual de 360° del vehículo gracias a sus cuatro cámaras en en la parte frontal, laterales y trasera. A esta tecnología se suma el sistema de Detección de Objetos en Movimiento, el cual detecta y alerta la presencia de peatones u objetos en movimiento para ayudar a prevenir accidentes (SR & Exclusive).



Asistente de Frenado de emergencia Inteligente con Detección de Peatones (I-EB +PED): advierte al conductor si el vehículo de enfrente reduce la velocidad, si el conductor no reacciona, se aplican los frenos automáticamente, también frena si se detectan peatones. (Advance, SR & Exclusive)



Alerta de Colisión Frontal (FCW): sistema desarrollado para detectar el frenado intempestivo del vehículo de enfrente, advierte al conductor con alertas auditivas y visuales para que frene y evite el peligro (Advance, SR & Exclusive).



Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA): avisa al conductor sobre vehículos u objetos a una distancia máxima aproximada de 20 metros cruzando por atrás, mientras se está en reversa a una velocidad aproximada de hasta 8km/h (5mph). Los sensores traseros monitorean el área y accionan la alerta ante la proximidad de un vehículo y así evitar colisión en reversa. (Advance, SR & Exclusive)



Advertencia e intervención de abandono de carril: alerta al conductor si el vehículo se está saliendo del carril, de ser necesario aplica y ajusta los frenos con el fin de mantener centrado el vehículo. (Advance, SR & Exclusive)



Asistente de arranque en pendiente (HSA): evita que el vehículo retroceda en una pendiente al soltar el pedal de freno para acelerar. (Sense, Advance, SR & Exclusive)



Control Dinámico Vehicular (VDC): controla el frenado y potencia del motor para mantener la trayectoria y mejorar la estabilidad. (Sense, Advance, SR & Exclusive)



Alerta de Punto Ciego (BSW): sistema que detecta y advierte al conductor sobre la presencia de otros vehículos en el área de punto ciego. (Advance, SR & Exclusive)



Sistema de monitoreo de presión de neumáticos: monitorea y mide el nivel de presión de los neumáticos alertando al conductor si a algún neumático le falta o le sobra presión de aire. (SR & Exclusive)

Monitor Inteligente de Alerta al conductor (DAA): analiza el comportamiento de manejo del conductor y en caso de detectar fatiga, el sistema muestra un mensaje para preguntar si necesita un descanso (Advance, SR & Exclusive).



Asistencia de Luz Alta (HBA): ajusta la iluminación delantera de alta a baja automáticamente con el fin de mantener visibilidad y no deslumbrar a otros conductores. (Advance, SR & Exclusive)



Control de Crucero Inteligente: mantiene la velocidad seleccionada, mientras que conserva una distancia segura con el vehículo de enfrente. (Exclusive)