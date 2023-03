Mazda y Janna Motors no van más en Barranquilla

Mazda Colombia informó que no prorrogará ni renovará el contrato con Janna Motors para la comercialización de los vehículos de la marca en Barranquilla, el cual se terminará este 31 de marzo.



Pese a que ninguna compañía especificó el motivo principal de la decisión, se dio a conocer una carta en la que se habla de una presunta venta de los establecimientos de Janna Motors.



En un documento enviado por la presidenta de Mazda Colombia, Ángela Patricia López, a Anníbal José Janna, representante legal de Janna Motors, le dice que en cuanto a la búsqueda de interesados en adquirir los establecimientos de comercio de Janna Motors, su compañía no tuvo nada que ver.



"Mazda no intervino ni ha intermediado una decisión comercial de tal naturaleza, no solo por no ser de su competencia, sino porque desborda la condición que, como empresa independiente, tiene respecto de sus concesionarios".

También indica que Mazda ha estado dispuesta a colaborar con Janna Motors en la terminación del contrato de concesión, que vence este mes y que fue notificado desde el 21 de diciembre de 2022.



"Mazda, como titular de una de las marcas más reconocidas y queridas en el mercado colombiano, ha empleado y empleará todas las medidas necesarias para preservar la imagen que tiene en el mercado y en los clientes finales. De tal forma que las decisiones que la compañía tome con relación a la red de concesionarios se harán bajo altos estándares de calidad y oportunidad", dijo Lopéz.



Ahora, el Grupo Autoland, miembro de la red Mazda en Colombia, tendrá a cargo la operación de ventas y servicio posventa de vehículos Mazda en Barranquilla, a partir del primero de abril de este año.