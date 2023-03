GPS: un poderoso aliado de la seguridad en los vehículos

Aunque el GPS, como sistema de posicionamiento satelital, tiene muchos usos en el mundo automotriz, cada vez resulta más común que los dueños de vehículos lo utilicen para evitar robos.



Así, en dichos casos, el propietario a través de una aplicación en el celular podrá obtener las coordenadas de ubicación e incluso “apagar el motor de forma remota, de ser necesario, para que los delincuentes no lo puedan volver a encender”, comenta Jorge Díaz, director comercial de Asistautos, quien aclara que en ese momento ya se puede contactar a las autoridades para que inicien la búsqueda del automotor.



El docente Jhonny Mosquera recuerda que un vecino suyo recuperó una camioneta, gracias a que pudo apagar el motor a través de la aplicación en su celular y los delincuentes no tuvieron más opción que irse y dejar el vehículo en la mitad de la vía. Posteriormente, con el acompañamiento de la Policía y su compañía de GPS recuperó el carro, el cual estaba completamente abierto en una calle concurrida del Norte de Cali.



Nicolás Olarte, gerente de Postventa de Volvo Cars Colombia, explica que para que se puedan entregar las coordenadas se necesitan mínimo tres satélites, pues entre más tenga el sistema de posicionamiento, mayor será su precisión.



Es importante aclarar que el único que posee la información de la ubicación del carro es su propietario. “Esta persona tiene la facilidad de ver en qué posición se encuentra el vehículo en un mapa, con la dirección exacta donde está”, sostiene Olarte. El gerente de postventa también explica que solamente en caso de accidente, cuando estallan los airbags, “si no hay respuesta de una persona en el interior del vehículo, la operadora envía una ambulancia y hace el reporte a la Policía, tomando la ubicación del vehículo generada por el GPS”.

Sus funciones

El GPS es de gran utilidad para los vehículos, ya que, por medio de este, el conductor puede orientarse y tener la certeza de donde está su carro todo el tiempo.



Volvo, por ejemplo, incorpora un sistema integrado de GPS, como la mayoría de autos de alta gama, que permite además conocer la mejor ruta para desplazarse desde un lugar hasta un destino determinado.

También sirve para comunicar eventos en la vía. “Si voy en mi carro y hay un hueco o un charco de aceite, puedo transmitir esa información a los demás conductores para que estén alerta”, comenta Nicolás Olarte.

Los conductores utilizan este servicio para evitar congestiones, pues se pueden reconocer las vías con embotellamientos.



Asimismo, el GPS tiene la facultad de dar aviso de gasolineras, estaciones de policía, hospitales, zonas de mantenimiento e incluso vías dañadas en la ruta.

El sistema GPS se puede aplicar en otros campos, diferentes al de la seguridad.

Instalación y costo

A través de una aplicación en el celular, el propietario puede apagar el carro en caso de robo Foto: Ingo Joseph / Pexels

Pero aún con todos sus beneficios, todavía son muchos los automotores que no lo tienen instalado de fábrica. De hecho, existen empresas que se especializan en distribuirlo e instalarlo con fines de seguridad.



La instalación de este sistema de rastreo es rápida, pues tarda aproximadamente una hora.



El director comercial de Asistautos, explica que para tener sistema de geolocalización, es decir, GPS, se debe adaptar generalmente cerca al cableado del carro, en lugares estratégicos y que no se puedan ver a simple vista.



El costo, según Jorge Díaz, varía de acuerdo con el proveedor, al igual que los métodos de pago, los cuales con frecuencia se dividen en mensualidades, durante un año que suele durar el servicio.

Hay compañías, por ejemplo, que utilizan servicios de geolocalización para conocer el horario de ingreso y salida de sus carros y tener así un mayor control de los empleados.

Algo de historia

El Sistema de Posicionamiento Global, mejor conocido como GPS (Global Positioning System), por sus siglas en inglés, es un sistema que permite localizar satelitalmente objetos y seres vivos con gran precisión, la cual puede ser de centímetros o metros.



Fue desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en 1973, e inició operaciones militares en 1993 y civiles en 1996. Cuenta con 31 satélites activos, lo que ha facilitado las labores de ubicación y búsqueda.



Posteriormente, la antigua Unión Soviética lanzó, en 1982, su propia versión del sistema de navegación por satélite, seguido en el año 2000 por China y en 2016 por Europa, quienes poseen sus propios satélites en órbita.

Igualmente, es indispensable en los servicios de urgencias y emergencias, ya que a través del GPS se puede conocer la ubicación en tiempo real de las víctimas para de este modo coordinar mejor las estrategias de rescate y recuperación.