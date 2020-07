Fiebre por las bicicletas: cuarentena dispara su uso y la compra de modelos personalizados 

Andrea Milena Otero

La bicicleta se ha convertido en tiempos de pandemia en el medio de transporte ideal para movilizarse de manera cómoda, rápida y segura. De hecho, no solo promueve el distanciamiento social, sino que ir a bordo de estos vehículos de dos ruedas es divertido y favorece la salud física y mental, lo que hace que sean muy apetecidos por personas de diferentes edades y niveles sociales para ir a estudiar, a trabajar, hacer diligencias o dar un paseo.



Por eso, dado que cada día se suman más personas que adoptan la ‘bici’ como un estilo de vida, existe en el mercado una gran variedad de estilos, marcas y precios, que se adaptan a cada necesidad.



Juan Manuel Linares Hernández, artesano por tradición y deportista de corazón, por ejemplo, creó hace cuatro años en Honda, Tolima, la empresa ‘Juan Palos, arte y madera’, dedicada a la fabricación de ‘bicis’ artesanales, que a la fecha ha recibido en tres oportunidades el reconocimiento del Centro de Innovación de Colciencias.

“Nuestras bicicletas estás elaboradas en madera teca, la única capaz de fabricar su propio aceite y resina, lo que permite repeler cualquier agente exógeno que quiera permearla y proviene de bosques sostenibles de la Dorada, Caldas. Vienen en diversos estilos personalizados pensados para rodar en la ciudad”, explica Linares.



“Comercializamos bicicletas sobre pedido, para lo cual se debe aportar el 50 % del valor inicialmente, y el 50 % restante al recibir el producto”, agrega Linares, quien aclara que una básica con rines número 26 tiene un valor de $980.000 y una con sistema de frenos convencional (de carraca) atrás y adelante y rines número 27.5, cuesta $1´300.000. Y lo mejor es que estos vehículos pueden soportar hasta 83 kilos de peso.



“Queremos lograr que la bicicleta tenga un uso masivo, y que este medio de transporte sea una política pública que otorgue beneficios a quienes la utilizan”, enfatiza.



Pero aparte de estas bicis artesanales, también son tendencia en la ciudad las bicicletas eléctricas, dotadas de un motor que asiste al conductor para que no tenga que pedalear. De acuerdo con Germán Recio, propietario de BTT Norte Recio, en Cali, “mucha gente desconoce la acogida que tienen estas ‘bicis’, pero aquellos que saben cómo funcionan no dudan en adquirirlas, pues salen más económicas y ecológicas que una moto”, explica.



Una de sus características es que están diseñadas para facilitar la movilidad, pero no para hacer deporte. “Existen diseños con la barra caída, ideales para una mujer que desea montar con vestido”, añade Recio.



Funcionan con una pila de litio, ubicada cerca a los pedales, la cual se carga en 4 horas y permite hacer recorridos de hasta 72 horas. Se pueden conseguir desde $2.500.000.



Otra alternativa de movilidad la constituyen las bicis modernas, que para circular en ciudad se sugieren con marco de carbono, que es más liviano, y no de aluminio. Al respecto, Jesús Alberto Ruano, de Biklos Cali, agrega que lo ideal para las vías es que tengan rines de 29 pulgadas, llantas doble propósito, suspensión de bloqueo que permite dejarla rígida o amortiguando, frenos hidráulicos y 8 ó 10 velocidades.



El monociclo

Octavio Castaño, vocero de Ciclo Castaño Repuesto Antiguos, firma ubicada en la Nueva Floresta, plantea que el monociclo merece ser tenido en cuenta para movilizarse en el contexto urbano, más aún cuando es amigable con el medio ambiente. “Es una variación de la bicicleta inspirada en las primeras que se inventaron. En nuestros tiempos hay personas que los utilizan, pero requieren de mejores vías para circular seguro”, comentó. Eso sí, manejar a dos metros de altura es un desafío que no muchos quieren afrontar, pues requiere resistencia, experiencia y agilidad, por ello, son preferidos por los jóvenes.



Tenga en cuenta

Defina el uso que le dará a la bicicleta. Es importante establecer para qué se adquiere, si será para movilizarse en trayectos cortos o en recorridos que exijan más resistencia.

Use la indumentaria adecuada. No es obligatorio que lleve ropa de lycra, pero sí que utilice una badana, casco, guantes y calzado cómodo.

Exija garantía. Cobija a los repuestos y se otorga por meses o incluso de por vida.

Tome medidas de seguridad