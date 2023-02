Cinco artículos claves que no le deben faltar en su vehículo para sortear imprevistos

Empezar el año con un vehículo bien equipado es fundamental para transitar tranquilo, tanto en ciudad como durante los viajes en carretera, de manera que se pueda responder a cualquier imprevisto que se presente en el camino.



Al respecto, el Código Nacional de Tránsito estipula en su Artículo 30 que ningún vehículo puede transitar por las vías sin llevar un kit completo de carretera, que entre otros elementos debe incluir dos tacos, dos triángulos reflectivos, gato, cruceta y linterna.



Conozca en detalle los más importantes.



1. Neumático extra: en caso de pinchazo, no hay como tener a mano la llanta de repuesto, la cual debe permanecer en perfecto estado. “Es importante revisarla antes de un viaje, calibrarla, revisar que tengan el aire apropiado y que no esté lisa”, advierte Santiago Losada, Coordinador de Producto de Opel en Colombia.



2. Herramientas: una caja de herramientas con llaves inglesas, destornilladores, alicates, tríquet, cinta aislante y guantes son artículos que tal como lo precisa el Código Nacional de Tránsito, ayudan a superar cualquier falla mecánica, sobre todo, en plena carretera.



3. Cables de energía: sirven para pasar corriente de un carro a otro, ya sea para brindar asistencia o recibir ayuda. Eso sí, deben ser adecuados al tipo de motor. Por ejemplo, uno vehículo con motor de 2000 c.c. necesitará cables de 150 amperios, para que no se quemen al momento de pasar la carga.

El botiquín debe contener antisépticos, algodón, gasa estéril, venda elástica, analgésicos y jabón. Hay que chequear que no estén vencidos.

4. Extintor: en caso de sobrecalentamiento o cortocircuito, que puedan terminar en un incendio, hay que echar mano de un extintor. Para ello, Santiago Lozada advierte que hay que seguir las indicaciones del fabricante, el cual estipula los tiempos para realizar los mantenimientos generales y del motor, según el tiempo de uso del vehículo y su kilometraje. Es importante que no tenga más de 5 años desde la fecha de fabricación.



5. Conos preventivos: Sean conos o triángulos son básicos para alertar a los demás conductores sobre una emergencia, razón por la cual deben ser reflectivos. Por eso, conviene posicionarlos a una distancia prudente del automotor varado, para que los otros pilotos tengan tiempo de disminuir la velocidad.



Finalmente, Lozada advierte que antes de utilizar cualquier herramienta en el carro es importante revisar el manual, pues se podría perder la garantía. Además, “Se recomienda chequear con el concesionario cuáles son los elementos de seguridad que comercializan en Colombia y, en lo posible, instalarlos en talleres oficiales de la marca”.

El Código Nacional de Tránsito establece que los conductores que sean sorprendidos sin equipo de prevención y seguridad deberán afrontar una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

