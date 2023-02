Hoja de ruta para no caer en estafas al comprar vehículos usados

En Colombia la demanda de vehículos usados no se detiene. Según cifras de Andemos, a noviembre del 2022 se reportó un total de 1.016.102 traspasos.



Sin embargo, con este crecimiento del 0.6% en comparación con el año anterior, las estafas y engaños en el sector automotriz también son cada vez más comunes, pues para la misma fecha la Policía Nacional registró 9500 robos a automotores en el país.



De ahí la importancia que los vendedores y compradores estén alerta y sepan identificar estas prácticas fraudulentas para no caer en ellas. Tome nota.



1. Cuidado con elementos de identificación adulterados: revise el carro presencialmente, poniendo atención en factores como: placas deformadas por impacto, soldaduras o mal encuadre de las puertas.



2. Ojo con los vehículos gemeleados: para evitar esta modalidad, en la cual se efectúa una clonación del automotor, tomando el número del chasis y la placa, para utilizarlos en un carro idéntico previamente robado, lo mejor es asegurarse de que el número del chasis y motor del vehículo coincida con lo que aparece en la documentación. Además, las inscripciones deben ser legibles y no tener marcas que den indicios de haber sido intervenidas o adulteradas.



3. Venta de vehículos con orden de embargo o inmovilización: de acuerdo con Carlos Rojas, jefe de compras de Autofertas, concesionario de usados en Cali, “esto se puede evitar si solicita un certificado de tradición ante la Secretaría de Tránsito en la cual se encuentre matriculado. Pida también una revisión y un certificado ante la Sijín”.



4. Suplantaciones, otro peligro: realice la negociación directamente con el propietario del vehículo, evitando intermediarios. Otra clave es autenticar los documentos, pues aunque las secretarías de tránsito hacen esta exigencia, el comprador sí puede tomar esta precaución.



5. Líbrese de empresas fantasma: si se compra un vehículo a través de empresas intermediarias, verifique que la empresa esté debidamente registrada en la Cámara de Comercio, constate la ubicación y trayectoria del establecimiento y en lo posible realice la compra en concesionarios que tengan el respaldo de una marca, tal como lo advierte Carlos Rojas, jefe de compras de Autofertas, concesionario de usados en Cali.



Vehículos con impuestos de rodamiento pendientes: Un paz y salvo de impuestos y un traspaso ante las entidades correspondientes será la mejor manera de validar que un vehículo está en orden. Para ello ingrese a la página de la Gobernación y deje el traspaso cerrado a nombre del comprador.



Lea más: ¡Airbags a toda prueba! Conozca cómo este elemento de su vehículo le brinda un viaje más seguro