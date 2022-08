"Unos no quieren pagar arriendo, otros buscan cultivar": Alcaldesa de Dagua sobre invasores

Luego de las recientes invasiones al predio de la fundación Paz Animal ubicado en Dagua, Valle del Cauca, la alcaldesa Ana María Sanclemente lideró una mesa de trabajo con las autoridades departamentales y las personas que ocuparon ilegalmente el lugar.



Sobre estos hechos, la mandataria recordó a la ciudadanía que es un predio privado y, por tanto, se busca restablecer la autonomía del mismo.



Además, aclaró que la ocupación de este predio no es una manifestación, sino que las personas "están apropiándose de un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales".



Lea aquí: Nuevos bloqueos siguen afectando la movilidad en la vía Buenaventura - Buga



Respecto a los invasores, la Alcaldesa señaló que no son desplazados: "conocemos a muchos de ellos que tienen vivienda, hay muchos que dicen que no quieren seguir pagando arriendo, entonces ingresan al predio con esta finalidad, otros dicen que quieren cultivar y están buscando tierras".



No obstante, fue enfática al decir que "en ninguno de estos escenarios se permite esto. Estas acciones se pueden emprender de forma legal ante la SAE y esa es la invitación que estamos haciendo a la comunidad".



En el lugar también hace acompañamiento la Fuerza Pública, para adelantar la evacuación de cerca de 200 personas que, de manera arbitraria, invadieron el predio donde opera la fundación.



Al respecto, el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Camilo Murcia, aseguró que desde la Gobernación están acompañando "la afectación a este predio donde funciona un refugio animal, donde se viene buscando el restablecimiento de los derechos de los seres sintientes".



"Hemos buscado el diálogo como mecanismo para que estas personas que han irrumpido en el predio accedan a la desocupación", agregó el Secretario.