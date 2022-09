Jhon Fredy Pineda, de 51 años, y su amigo José Jiménez, de 56, quienes fueron reportados por sus familiares como desaparecidos el pasado 16 de agosto, luego de salir de Tuluá, fueron hallados sin vida en zona rural de Riofrío, Valle.



De acuerdo con los familiares, los hombres que se dedicaban a la construcción y la mecánica, salieron de sus viviendas en Tuluá, Valle, hacia Calima El Darién, después de recibir una llamada en la que solicitaban sus servicios de construcción.



Jhon Pineda, hijo de una de las víctimas, contó a Blu Radio que su papá "trabajaba lo que era mecánica de motos, obra blanca y obra negra. Ellos se fueron en un automóvil Aveo gris, les hacen una llamada ese día en la mañana y dijeron que iban a ver ese trabajo. Mi papá me pidió el favor de trasladarlo hasta cierto punto donde lo estaba esperando el amigo y ahí no se supo más de ellos".



Las familias manifestaron que aunque presentaron la denuncia ante la Fiscalía General, no recibieron respuesta ni tampoco le prestaron la suficiente atención al caso. Por tal motivo, decidieron emprender la búsqueda por su propia cuenta.



Tras 21 días de búsqueda, los familiares hallaron en zona rural de Riofrío, Valle, los cuerpos sin vida de Jhon Fredy Pineda y José Gómez, en un avanzado estado de descomposición y que según ellos, identificaron de manera preliminar, por las prendas de vestir, las misma que llevaban el último que los vieron con vida.



Las familias de estos hombres, aseguran que durante el tiempo que estuvieron desaparecidos, jamás recibieron llamadas extorsivas, por lo que no encuentran motivo alguno sobre este macabro asesinato.



Los cadáveres fueron trasladados a la sede de Medicina legal, para establecer su plena identidad y las causas de la muerte.