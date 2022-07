Solicitud de pasaportes en el Valle creció 276% en el primer semestre del 2022

Kevin Andrés, Ányela y Rubén Darío hacen parte de las más de 130.000 personas que han buscado este año tramitar el pasaporte que les permita salir del país. Ellos tienen algo en común: comparten la idea de viajar al exterior para buscar nuevos horizontes y, según sus afirmaciones, encontrar mejores oportunidades para prosperar.



“Me voy con toda mi familia. Está mi cuñado, mi hermana, mi mamá, mi papá, mi novia y yo. Vamos para Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Queremos irnos porque ahora las cosas se están poniendo un poco difíciles, nosotros ya tenemos familiares allá y nos dicen que hay mucho trabajo, entonces tenemos mucha expectativa”, confesó, con ilusión, Kevin, un joven de 18 años. Mientras esperaba en la fila para ingresar a la Oficina de Pasaportes, aseguró que anhela estudiar una ingeniería en suelo norteamericano. Paralelo a esto, el joven espera trabajar en una empresa de aire acondicionado de dicho país y seguir realizando labores de barbería.



Ányela Zamora, una madre de 38 años de edad, también esperaba su turno en el Centro Comercial La Estación. Ella no es oriunda de Cali, pero viajó desde Neiva, en Huila, porque en su departamento no obtendría una cita hasta octubre.



“Quiero salir por un mejor trabajo, una mejor vida. Me iría con mis hijos. No sé adónde, en estos momentos lo estoy sacando (el pasaporte) por si llega la oportunidad, pero todavía no tengo una idea de a qué lugar podría ir”, comentó Ányela.



La mujer, con su hijo junto a ella en la fila, explicó que en Colombia aún no ha logrado materializar sus metas y no ha conseguido bienes propios, a pesar de estar trabajando desde que es mayor de edad. “Si me voy para otro país me tocaría duro unos años, pero sé que voy a conseguir algo de lo que aquí no he podido”.



Otra persona que esperaba entrar a la Oficina de Pasaportes era Rubén Darío, de 44 años. Estaba acompañado de sus hijos y dijo que es justamente por ellos que tiene contemplado salir del país. “Buscamos más oportunidades de estudio, que los niños se puedan capacitar mejor. Vemos que el sistema educativo en Colombia no ha mejorado, sigue siendo el mismo. Entonces, como empresarios, queremos darles mejores posibilidades a futuro a nuestros hijos”.



Tres casos. Tres personas y familias entre la multitud de los que ven en el exterior su futuro. Este año, la cifra de pasaportes tramitados en el departamento aumentó 276 % con 131.000 en el primer semestre del 2022, frente a los 49.000 documentos expedidos en el mismo lapso del 2021, según la Gobernación.



Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, manifestó que esto se debe a que durante la pandemia del Covid-19 se limitó la realización de este proceso, mientras el actual aumento corresponde al número regular previo a la llegada del virus.

El funcionario también señaló que “hemos hecho jornadas de descongestión para quienes han tenido dificultades en la solicitud de su agendamiento, también otras con enfoque diferencial para adultos mayores, niños y personas con discapacidad. También hemos buscado fortalecer la plataforma digital”.



Con la intensificación de estas jornadas y la apertura de una segunda Oficina de Pasaportes en Cali hace más de dos meses, ubicada en la antigua 14 de Pasoancho, la Gobernación del Valle del Cauca ha recibido más de $ 22.000 millones, que permiten “priorizar los programas sociales que la gobernadora Clara Luz Roldán tiene en su Plan de Desarrollo”, según expresó Murcia.