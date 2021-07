Solicitarán a la Supersalud retiro de Emssanar por imposibilidad para pagar deuda con el Valle

Ante la no consecución de un acuerdo para el pago de la deuda que tiene la EPS Emssanar con los hospitales públicos del Valle del Cauca, cuyo monto asciende a $167 mil millones, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, anunció que solicitarán el retiro de la entidad del departamento.



"Emssanar manifiesta no tener recursos para pagar y, en vista de que no hay recursos, vamos a pedir a la Superintendencia de Salud el retiro de Emssanar del departamento del Valle del Cauca. Si Emssanar no tiene forma de financiar la prestación de servicios de sus afiliados, no debe funcionar como EPS", afirmó Lesmes.



La decisión se tomó luego de que la Secretaria de Salud sostuviera una reunión con el Ministerio de Salud y las diferentes EPS para lograr acuerdos de pago de una deuda que supera los $800 mil millones y ha retrasado los pagos a trabajadores y proveedores.



Con la Nueva EPS se acordó un abono de $23 mil millones a la deuda de $45 mil millones, dineros que recibirá el departamento en los próximos días.



"Seguimos el resto del día trabajando con las diferentes EPS para lograr un rápido giro de recursos a nuestros hospitales, salir de esta situación crítica de las finanzas y lograr organizar el resto de lo que nos queda del año para lograr evitar nuestro déficit financiero y, sobre todo, garantizar los pagos a nuestros trabajadores y proveedores", concluyó la Secretaria.

Hace unos días, la titular de la cartera de Salud del Valle precisó que "solamente entre el 1 de enero y el 31 de mayo (del 2021) no se han pagado al departamento del Valle, solo a los hospitales públicos, $446 mil millones. No estamos contabilizando la deuda de la empresa privada. De esos, $117 mil millones son del Hospital Universitario del Valle, $44 mil del Hospital de Tuluá y le deben a todas las empresas sociales del estado de la ciudad de Cali y del departamento del Valle".



En entrevista con El País, Jorge Gutiérrez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, comentó que las EPS han pagado a las clínicas y hospitales del Valle $2,1 billones por los servicios prestados durante el 2020 y lo que va del 2021.