La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, se refirió en la mañana de este lunes al hallazgo de la primera paciente en el departamento con contagio de la variante delta del coronavirus, una mujer residente en Cali que manifestó síntomas de la enfermedad tras llegar de los Estados Unidos.



"Es una persona que ingresa con PCR negativa. Tiene síntomas de gripa. De forma responsable, asiste rápidamente a la clínica donde han manejado su estado de salud siempre, se hace una nueva PCR, da positivo. Desde que llegó está en aislamiento selectivo, individual, voluntario y estricto", dijo en Blu Radio la Secretaria, quien añadió que la paciente se encuentra en un buen estado general de salud y tiene una dosis de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca.



La funcionaria también señaló que el contacto estrecho de la mujer, su pareja, dio negativo en la prueba PCR que le fue practicada y que esta persona cuenta con las dos dosis de la vacuna de Sinovac. También arrojaron resultado negativo las pruebas practicadas a las personas que venían con la mujer en el avión.



Frente a la vigilancia genómica para identificar la variante delta entre las personas que contraen el coronavirus, María Cristina Lesmes afirmó que este proceso es "juicioso" y que hasta el momento no se había detectado algún caso.



"Este es un hallazgo de la vigilancia genómica que se hace de forma juiciosa cuando detectamos personas que vienen del extranjero y seguimos buscando. No es imposible de predecir, es una lógica epidemiológica por nuestra globalización del mundo que delta llegue a toda parte. Delta ya está en 114 países. Tiene que llegar a Colombia en cualquier momento", precisó.



"Estamos buscando en forma permanente. No hemos encontrado una modificación en la velocidad de transmisión, que sería lo primero que se encontraría. (...) Es posible que haya personas con delta de forma independiente individual, pero eso no se ha convertido para nosotros en la variante mayoritaria que es lo que ocurre en el resto del mundo. Es posible que ocurra, la única forma que tenemos de detener esto es la vacunación", subrayó.



Lesmes apuntó que el estudio genómico se hace constantemente en casos en los que el paciente tiene una conexión epidemiológica con una variante o cuando manifiesta una sintomatología diferente, más aguda.



"El delta tiene una diferencia que se ha observado que no hay pérdida del olfato ni de gusto sino que es más gripal. Entonces, persona que llega del extranjero, de país donde delta es mayoritario y tiene síntomas, se hace el estudio genómico", afirmó.