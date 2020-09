Reportan incendio forestal el sector de Tocotá en el Kilómetro 30

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Un incendio forestal de grandes proporciones se presenta a esta hora en el sector de Tocotá, en el Kilómetro 30.



El cuerpo de bomberos de Dagua, Queremal y Cali atienden la emergencia. Para llegar a la zona de la conflagración, los bomberos deben caminar más de un kilómetro.



Las llamas se han extendido por varias hectáreas. El Cuerpo de Bomberos confirmó que ya hay varias unidades en el sector tratado de controlar el incendio.



De acuerdo con el Subteniente John Fitzgerald, Jefe de Emergencias del Cuerpo de Bomberos, señaló que esta situación se registró desde el medio día de este domingo y se ha extendido por varias hectáreas de zona boscosa.



"Hay 30 unidades trabajando en el sitio, se hicieron labores de defensa para que el incidio no llegara a una viviendas. Solicitamos apoyo del helicóptero Bambi, pero por la hora esto no es viable", indicó.



Si bien el incendio aún no se ha apagado del todo, está bastante controlado, de acuerdo con el Jefe de Emergencias de los Bomberos, se le hará vigilancia durante toda la noche, ya que por la hora es complicado mantener a las unidades en ese sector.



El día de mañana se evaluará en que estado está el incendio y se determinará si se solicita apoyo aéreo o con las unidades en tierra se pueden apagar las llamas.