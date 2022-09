Reportan bloqueos en vía Panamericana, entre Cali y Popayán, por protestas de indígenas 

En la mañana de este jueves la comunidad ha reportado bloqueos en la vía Cali - Popayán, a la altura del corregimiento de Pescador, en el municipio de Caldono, en el Cauca.



De acuerdo con lo conocido al respecto, la vía se encuentra bloqueada por un grupo de indígenas quienes se encontrarían protestando no solo por su seguridad, sino también por los asesinatos de líderes sociales.



Aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, Joe Sauca, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, indicó que la protesta se debe a los recientes crímenes de lo que ha sido víctima su comunidad.



Según los reportes de los ciudadanos compartidos por redes sociales, la vía se encuentra bloqueada en ambos sentidos. Aunque se han indicado que los indígenas permitirían el paso vehicular cada dos horas, desde la Terminal de Transporte de Cali no se están vendiendo pasajes hacia Popayán.



"Se presenta el cierre de la vía programado por el Cric, estamos a la espera de mirar a ver qué va a pasar. Estamos esperando que nos indiquen si esperamos, si nos devolvemos o si buscamos otras rutas", indicó una de las personas que se encuentra en el bloqueo.