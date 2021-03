Covid-19 en el Valle: Así se ha fortalecido la red hospitalaria

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con una inversión de más de $110 mil millones, la red hospitalaria del Valle de Cauca se ha fortalecido tras un año de la pandemia del covid-19 en la región, así lo aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental.



De acuerdo a la funcionaria, la red pública y privada pasó de 800 camas de cuidado intensivo a 1.125 gracias al trabajo articulado entre las diferentes entidades del Gobierno nacional, departamental y local.

Es preciso mencionar que el primer caso del nuevo coronavirus en el Valle se registró el pasado 9 de marzo de 2020 y desde entonces se han confirmado 197.886 personas contagiadas y 6.271 fallecidos por cuenta del virus.

Puede leer: Valle mantiene bajo número de casos nuevos de covid-19; muertes subieron este domingo

"Yo creo que es lo más importante, deja un número adicional de camas de cuidados intensivos lo que permitirá la atención de pacientes de otras patologías con más oportunidad de la que podíamos tener, tenemos camas adicionales para cuidados intermedios y tenemos en la red hospitalaria 150 camas nuevas, creo que es una noticia muy alentadora para la red de prestación de servicios en el departamento", aseguró.



Según Lesmes, han sido 12 meses difíciles, pero que nunca ningún vallecaucano contagiado con covid-19 se quedó sin atención oportuna.



"Además, nos deja una experiencia desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, toma de pruebas de laboratorio y organización del sistema que no hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido la pandemia”, sostuvo.



Desde el comienzo de la pandemia, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, no ha escatimado esfuerzos ni recursos para hacerle frente a la emergencia sanitaria.



De esas camas, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Departamental, este martes se encuentran ocupadas 315 por casos sospechosos o confirmados de covid-19, 543 por pacientes con otras patologías, mientras que 267 se encuentran disponibles.



La Secretaria Departamental de Salud agradeció el esfuerzo y apoyo del personal de salud para la atención de la pandemia.



"No estuve sola, tengo un personal de apoyo muy importante y un agradecimiento a las empresas prestadoras de servicio de salud públicas y privadas que nos acompañaron en una experiencia única en el país, que fue la creación de una bolsa solidaria donde todas las camas de UCI estuvieron disponibles para las personas del departamento. Creo que fue una experiencia de trabajo en equipo exitosa y única para todos", recordó.



Ahora el mayor reto desde la Gobernación del Valle del Cauca es la vacunación de más de tres millones de vallecaucanos.

El Ministerio de Salud en su último reporte aseguró que hasta el domingo 7 de marzo en el departamento 34.280 personas se han vacunado contra el el covid-19.