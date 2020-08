Protocolo de bioseguridad en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón está listo, vuelos nacionales inician en septiembre

Erika Mantilla

Óscar Escobar, alcalde de Palmira, confirmó que fueron aprobadas las rutas Cali - Medellín y Cali - Barranquilla a partir de septiembre, cuando inicia en Colombia la fase de aislamiento selectivo por la pandemia del covid-19 con la que se pretende favorecer la reactivación económica sin que aumenten aceleradamente los contagios.



El mandatario dijo este miércoles que están a la espera de autorización los vuelos hacia Bogotá, Cartagena y San Andrés. Además, detalló que el protocolo contempla que el aforo en las aeronaves sea del 100 %, pero que no podrán viajar las personas que presenten síntomas de gripa.



Sobre el reinicio de vuelos internacionales, reconoció que aún no ha enviado la carta solicitando su habilitación, pero afirmó que está en contacto con representantes de aerolíneas de la región para el trámite.

Lea además: Ospina pide reforzar autocuidado desde el 1 de septiembre por apertura de más sectores

¿En qué momento está la reactivación de vuelos desde y hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón?



La semana pasada y gracias al apoyo de la Gobernadora se logró la aprobación de las rutas a Medellín y Barranquilla. También tuvimos una reunión con la Alcaldía de Bogotá el viernes pasado en la que acordamos iniciar las operaciones.



Hoy (martes) volví a conversar con el jefe del gabinete de la Alcaldesa y me dijo que ya enviaron la carta, nosotros habíamos enviado la nuestra la semana pasada. Ya radiqué la de ellos con esa ruta y esperamos que muy pronto se dé la aprobación de la misma.



¿Cuántas rutas están pendientes de aprobación?



Me ha parecido muy raro que sobre la de Pasto no nos hayan respondido nada, cuando fue la primera que solicitamos. Nos respondieron primero respecto a Medellín y Barranquilla.



Digamos que esa está pendiente. En coordinación con la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali enviamos una carta la semana pasada para que se autoricen Bogotá, Cartagena y San Andrés.



¿Cómo va el proceso con estos destinos?



Ya fueron aprobadas Barranquilla y Medellín y en este momento la Aerocivil debe estar asignando los cupos para esos vuelos dependiendo de la capacidad que tengan.



Adicionalmente, la semana pasada pedimos Bogotá, Cartagena y San Andrés. Sé que el proceso con Bogotá sigue avanzando, pero sobre las otras dos no he tenido reuniones. Supongo que deben estar en trámite.



¿Cómo es el protocolo de bioseguridad que se implementará con esas primeras rutas?



Tenemos muchas medidas, una de ellas tiene que ver con los tiempos. Siempre que íbamos a tomar un vuelo pedían llegar con anterioridad, y si eran destinos internacionales, hasta con tres horas de antelación. Ahora se le va a pedir a los viajeros que lleguen justo antes del vuelo porque la idea es evitar aglomeraciones en las salas de espera.



Solo van a entrar al terminal aéreo las personas que van a viajar, creo que no se podrán usar baños en los aviones, a menos que sea una emergencia médica. Tampoco van a repartir el tintico o el agua que de pronto le daban en las aerolíneas. Se trata de minimizar posibilidades de contacto durante el vuelo.



El concesionario también ha hecho adaptaciones y el resto son las cosas que han certificado las aerolíneas como los filtros de aire instalados en los aviones para evitar el virus y recircular el aire en el avión.

Óscar Escobar, alcalde de Palmira. Foto tomada de Facebook

¿Cuál será el límite en el aforo de las aeronaves?



El aforo sigue igual, ese no cambió. Los aviones van a ir llenos, es decir que si se venden todos los tiquetes, van a ir llenos.



Es un tema que se revisó y se discutió con base en lo que están haciendo otros países. La verdad es que en la industria aérea el tema de los costos es muy fuerte y en ese sentido creo que ningún país lo está haciendo de esa forma, pero lo que sí es que las rutas no van a ser las mismas. Si había 18 rutas a Bogotá, al día, pues seguramente ahora tendremos seis, ese tema estará limitado.



¿Aumentará la frecuencia de los vuelos paulatinamente?



Sí, seguramente habrán más vuelos en una reactivación gradual.



¿Habrá restricciones para los viajeros? ¿Quiénes pueden viajar?



No van a poder viajar quienes estén enfermos, o tengan algún síntoma de gripa, como fiebre. Por lo demás, cualquier persona que pague el tiquete puede viajar.



¿Qué aerolíneas hacen parte del piloto para vuelos internacionales?



Hay mucho interés, por supuesto Avianca tiene una participación muy importante, incluso, la semana pasada me buscaron de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo porque hay mucho interés de arrancar también los vuelos internacionales.



Digamos que las aerolíneas están buscando en qué ciudades les permiten empezar a movilizarse.



Estamos atentos a los cambios que entren en vigencia con los anuncios que hizo el Presidente este lunes, pero también lo hemos conversado con la Gobernadora y la Aerocivil. Tenemos la disposición para retomar los vuelos internacionales y es algo que podría materializarse en septiembre.



¿Hay alguna fecha estimada?



Todo esto es un proceso que, como hemos visto, ha sido demorado. Esperamos que, atendiendo el llamado del Presidente, la reapertura se empiece a acelerar. Lo más cercano debería ser el primer vuelo a Barranquilla o a Medellín, que está aprobado y debería ser lo más inmediato, podría estar pasando la próxima semana, máximo.



Luego vendrán Bogotá y la Costa Atlántica, como Cartagena y San Andrés.



¿Pero los vuelos internacionales?



Al respecto debo decir que no hemos aún enviado la carta. Con la Gobernadora y el Secretario de Turismo acordamos hacerlo, incluyendo la firma de todos los gremios.



Podría tardar un par de semanas más en arrancar el tema de los vuelos internacionales, pero hay la voluntad y articulación política y de esto están enterados el Ministerio del Transporte y la Aerocivil. Han estado muy pendientes de este tema.



¿Qué es lo que está frenando el despegue internacional en el terminal aéreo?



No, digamos que es un proceso que tiene sus pasos. El primero es tener la voluntad y hacer la solicitud, el segundo es que nos den la autorización, y el tercero es que Aeronáutica asigne cupos a las aerolíneas.



Casi que el cuarto paso es que la gente compre los tiquetes, que haya demanda.



Con Medellín y Barranquilla ya estamos en el tercer paso, en Bogotá estamos en el segundo y con los internacionales vamos en el primer paso. No obstante, esperaría que en septiembre se concrete el tema.



¿Se ha reunido con representantes de las aerolíneas, qué dicen ellos?



Sí, como ya dije la semana pasada me buscaron de la Agencia Latinoamericana de Transporte Aéreo porque ven con preocupación cómo algunos países de la región han arrancado sus vuelos y ven con mucho interés la posibilidad de que nuestro aeropuerto reciba vuelos internacionales.



Antes de la pandemia teníamos 91 vuelos internacionales semanales, ahora el número va a ser menor por supuesto, pero pienso que esta es la oportunidad aumentar la cantidad de destinos. Tenemos once conexiones internacionales directas desde el aeropuerto de Palmira, ya que la frecuencia será menor, la apuesta será incrementar esa cifra.



¿Habrá servicio de restaurantes en las instalaciones del aeropuerto?



Creo que no. Es decir, van a funcionar, pero podrán atender a viajeros. Estos establecimientos van a haberse afectados en la medida en que la gente llegue justo antes del vuelo, no van a tener mucho tiempo para consumir alimentos allí, y como tampoco se permite el ingreso de acompañantes, entonces los restaurantes van a tener alguna dificultad.



¿Cuál es la fecha estimada de despegue para el primer vuelo?



El presidente Iván Duque lo ha dicho: las cifras de salud se están estabilizando en el país y ha llegado el momento, como dice la Gobernadora, de convivir con el covid-19.



Es importante para la actividad económica de la región que el aeropuerto empiece a funcionar, esa ha sido nuestra voluntad y esperamos que arranquemos actividades en el mes de septiembre, pero como en todas las otras actividades económicas, con distanciamiento y con el cuidado que tenemos que tener, además del seguimiento a los viajeros durante los siguientes catorce días.



¿A los viajeros se les obligará a guardar aislamiento preventivo?



No, eso no está planteado en el protocolo, pero sí tenemos que hacer un seguimiento, es muy importante y se planteó en Bogotá. Precisamente, uno de los requerimientos para habilitar vuelos a esa ciudad es hacerle seguimiento a los pasajeros.



De esa forma podemos identificar si en los diez días posteriores al viaje presentaron fiebre, así dar aviso a los demás pasajeros.



El objetivo es que se pueda tener trazabilidad del estado de salud de los viajeros para hacer los cercos epidemiológicos en el evento de que se presente un contagio en el avión.



Algunas aerolíneas ya han vendido tiquetes para vuelos internacionales en septiembre…



En una reunión hace dos semanas con representantes del gremio turístico mostraron su preocupación porque el presidente Ivan Duque dijo que en septiembre reiniciarían vuelos internacionales, por eso hay gente que ha comprado tiquetes para ese mes.



Entre los destinos que más flujo tiene nuestro aeropuerto están Miami, Lima y Panamá, que son vuelos directos.



Seguramente estos serán los vuelos internacionales que más rápidamente se van a reactivar porque son los que más flujos tienen.

Lea además: Ospina pide reforzar autocuidado desde el 1 de septiembre por apertura de más sectores