Preocupan amenazas a la seguridad en el Valle, ¿qué está haciendo la Gobernación?

Luego de que fueran encontrados cerca de 200 kilos de material explosivo tipo Anfo y Pentolita en una zona boscosa del barrio Alfonso López, los trabajos de las autoridades en la región siguen a toda marcha para evitar que se presenten ataques terroristas.



Por este motivo El País habló con el secretario de Seguridad del Valle, Camilo Murcia Lozano, para conocer qué se está haciendo en el departamento en materia de seguridad, cuál es el panorama de las disidencias de las Farc en la región y qué respuesta le da al gremio azucarero que, tras la quema del cabezote de un tren cañero a inicios de esta semana, reclamó más atención por parte de las autoridades.

¿Cuál es la situación actual del Valle del Cauca en materia de seguridad?



Tenemos la presencia no solo de disidencias de las Farc sino de grupos armados organizados residuales que tienen el actuar delictivo en el departamento con una relación directa a las rentas criminales, específicamente con el narcotráfico. Estos grupos buscan nutrirse y generar acciones delictivas en el territorio.



Con las autoridades estamos buscando reducir los indicadores que afectan a todos los vallecaucanos, lo que buscamos es garantizar la seguridad y la convivencia en el territorio y, de alguna manera, poder generar esa reactivación económica que se viene dando en el departamento con grandes resultados, pero que solo es viable una vez esté estabilizado todo el tema de seguridad y convivencia.

Lea también: Exsecretario de seguridad, Carlos Rojas, fue sancionado por gestión durante el paro en Cali

¿Hoy lo que más le preocupa a usted son las disidencias de las Farc?



A mí lo que más me preocupa es la conciencia que debe tomar la gente respecto a la denuncia de estos grupos. Si revisamos nos damos cuenta que esos grupos delincuenciales muchas veces no están conformados por más de 10 personas, en algunos casos ni siquiera por 5 y en algunos territorios son 2 o 3 los que quieren sembrar el terror y lo logran porque tienen la capacidad de hacer daño. Por ejemplo, en la quema del tren cañero a inicios de esta semana participaron tres individuos, y en el tema de la granada en Andalucía solo eran dos personas.



Es por este motivo que insisto en la denuncia ciudadana, pues es quien vive en la vereda o en el barrio quien conoce a los que conviven allí, y si ven a alguien ajeno a la comunidad se debe informar porque tenemos un plan de recompensas. En Buenaventura hemos dado más de 200 capturas y entre ellas hay 9 de las 12 personas más buscadas en la región. Con esto lo que quiero decir es que la criminalidad en el Valle del Cauca no está rampante, se está combatiendo, está siendo perseguida por las autoridades y les estamos respirando en la nuca a los criminales.

¿Qué le dice al gremio azucarero, sector que reclama más atención por parte del Estado?



“Hay que dejar el miedo. Debemos estar tranquilos y unidos porque todas las autoridades del departamento están trabajando por la seguridad” Camilo Murcia Lozano Secretario de Seguridad del Valle

Entiendo la preocupación de ellos y hay un compromiso por parte de las autoridades, porque este gremio es una prioridad, pues sabemos que son uno de los más importantes motores de la economía del departamento.



Nosotros venimos haciendo reuniones de manera conjunta con sus equipos de seguridad, pero no podemos desconocer que hacemos parte de una sociedad que tiene dificultades de seguridad y como tal todos nos vamos a ver afectados en algún momento.



Estamos en un departamento que tiene grandes retos de seguridad, pero si usted cuenta las afectaciones del sector azucarero es mínimo, estas economías están siendo afectadas de manera esporádica porque hacen parte de la sociedad.

Le puede interesar: Grupo armado atacó delegación de la ONU en el Guaviare y quemó dos de sus vehículos

¿Los uniformados del Ejército y Policía que hay en el Valle son suficientes para hacer inteligencia?



Con estos hechos que se vienen presentando el Valle requiere de un aumento del pie de fuerza, aumento que el Gobierno Nacional se ha comprometido a enviar y lo ha venido haciendo poco a poco. Lo que hay que revisar es la necesidad prioritaria que tiene hoy el departamento por ser el foco de toda la criminalidad en el Sur Occidente del país, eso nos lo demuestran las cifras, las alertas tempranas y la situación de orden público que se viene viviendo.

Jamundí, por su cercanía con el Cauca, es el municipio del Valle con más cultivos ilícitos en la región. ¿Qué trabajos de control se están haciendo en el sur del Valle?



El trabajó no solo se hace en el sur del Valle sino en el norte del Cauca. Siempre estamos haciendo tareas de control territorial para afectar cualquier economía ilícita, pues la Tercera División del Ejército opera en Valle, Cauca y Nariño.



Además, con la Policía de Tránsito se vienen realizando acciones en las vías porque mucha mercancía ingresa por el sur del Valle del Cauca y lo que queremos hacer es salirles adelante a los criminales.

Puede leer: Condenado a 23 años de cárcel el exmagistrado Fernando Sáchica por caso DNE

Semanalmente se ofrecen recompensas por información sobre criminales, ¿qué tan efectiva está siendo esa bolsa de recompensas?



Muy efectiva porque está por encima del 80 % y recibimos mucha información cuando hay un incentivo económico. Lo que queremos es generar una cultura de denuncia, pues ese incentivo económico es de más porque nuestro deber como ciudadano es hacer las denuncias correspondientes. Aquí todos debemos denunciar haya o no haya recompensa.

¿De dónde sale el dinero que ofrece la Gobernación por recompensas?



Sale del Fondo de Seguridad Territorial y hace parte del Plan Integral de Seguridad. Es un tributo que pagan todos los vallecaucanos por el servicio de energía pública y lo administra la Gobernación del Valle. Todo está enfocado a la reducción del delito.

La primera masacre del 2022 en el país ocurrió en Jamundí, ¿por qué se siguen repitiendo estos hechos?



Puede ser que las personas que son objeto de la masacre sean inocentes y que no tengan una relación con el narcotráfico, pero quien ejecuta la masacre es quien está inmiscuido en eso. Por ejemplo, en la masacre de Buga del año pasado hay una relación con un grupo delictivo, y en la de Jamundí se atribuye a que en ese sector tiene actuar delictivo la columna Jaime Martínez.



El problema es que hay un actor delictivo que a través de sus homicidios quiere generar miedo y control territorial, que no lo tienen, pero esa es su forma de decir aquí estamos y así es como nosotros ajustamos cuentas.

Lea también: Duro reclamo de Duque a Cuba: "los bandidos del ELN no pueden seguir tomando ron en La Habana"

¿Es seguro que estos grupos armados ilegales no tienen el control de las zonas más alejadas de la región?



El control territorial lo tiene el Estado Colombiano y quien ejerce y debe ejercer el control territorial y garantizar la seguridad es el Estado. Decir que el Gobierno no ejerce control o que no está en estos lugares es darle pie o reconocer que hay otro actor que sí lo tiene y eso va en contra del principio democrático.



Estos grupos tienen acciones esporádicas a través de las cuales buscan generar terror y miedo para decir que tienen el control territorial, pero el control lo tiene el Estado, pues usted ve que en Jamundí hay combates del Ejército para no dejar que esos grupos se acentúen y tengan control.

Hallan explosivos



Cerca de 200 kilos de material explosivo tipo Anfo y Pentolita fueron ubicados este jueves, en una zona boscosa del barrio Alfonso López.



Según la información de las autoridades, al parecer, estos habrían sido transportados en una lancha hasta el sector.