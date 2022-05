Polémica por operativo militar que generó protesta ciudadana en zona rural de Jamundí

En las últimas horas se desató una polémica por un operativo militar en zona rural de Jamundí que desencadenó malestar en la ciudadanía. Aunque miembros de la Tercera Brigada del Ejército hablaron de una supuesta asonada, el personero de Jamundí, Jorge Iván Mejía, aseguró que fue un diálogo entre la comunidad y la Fuerza Pública.



Inicialmente, en la mañana de este lunes se conoció un comunicado del Ejército Nacional según el cual, "integrantes de la comunidad, mediante un intento de asonada, de forma agresiva contra la Fuerza Pública atentaron contra su integridad, oponiéndose al procedimiento legal que allí se realiza".



Por su parte, el comandante de la Tercera Brigada, el general William Fernando Prieto, quien denunció públicamente que "los líderes de la comunidad, representados por la Personería, piden salir del sector, porque temen por lo que pueda ocurrir por la presencia de las tropas".



Ante esto, el Personero de Jamundí expresó que es "un comunicado totalmente tergiversado y que no corresponde a la realidad".

Según él, aunque la comunidad tenía palos, picas y machetes, "en ningún momento se presentaron enfrentamientos, en ningún momento hubo una asonada, ni ninguna de esas cosas que dijeron y nadie alzó la mano".



En diálogo con El País, Mejía aclaró que los hechos no ocurrieron en la mañana de este lunes, sino el sábado pasado en el corregimiento de La Liberia, en el municipio de Jamundí.



En esta zona rural opera la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y, según el Ejército, su operación buscaba proteger a la población, pues existen tres alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos para la seguridad.

#ComunicadoDePrensa | Frente a los recientes hechos registrados en zona rural del municipio de Jamundí, #ValleDelCauca, la #TerceraBrigada del @COL_EJERCITO se permite informar que: pic.twitter.com/uxLkss2e9D — Brigadier General John Jairo Rojas Gómez (@Ejercito_Div3) May 9, 2022



A pesar de las acusaciones del Ejército Nacional hacia la comunidad, el Personero Municipal aseguró que "hubo un diálogo de al menos 1.500 personas con 15 o 20 unidades del Ejército y en el diálogo se estaban levantando los ánimos, pero jamás hubo confrontaciones mayores". Por esa razón, Mejía solicitó, tanto al Ejército como a la comunidad, retirarse del lugar para "evitar cualquier tipo de confrontación".



Asimismo, el comunicado de las Fuerzas Militares instaba a la población a "no obstruir las operaciones militares ni agredir a los uniformados". El documento publicado por el Ejército Nacional también aseguraba que "no es la primera vez que se detienen las acciones de las autoridades en este sector".



Frente a esto, el Personero contó que, en medio de su diálogo con los uniformados que estaban en La Liberia, "la comunidad estaba solicitando que les informaran cuáles eran las operaciones que estaban haciendo allí. Pero ellos no quisieron explicar, dijeron que simplemente estaban haciendo control territorial".



Y agregó que: "nosotros no vamos a cuestionar la actividad del Ejército, pero sí entendemos a la comunidad".

¿Qué dicen las autoridades municipales?

El Personero expresó que "la Alcaldía de Jamundí envió el sábado un documento que decía que la comunidad había retenido a un grupo de soldados y eso no es cierto".



Por su parte, el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, explicó que la operación militar "fue una intervención legítima del Estado con su componente de Fuerza Pública, en una acción de control territorial en el marco de sus funciones territoriales"



El descontento de la comunidad

Sobre los antecedentes en la zona, Mejía indicó que el temor de la comunidad por la presencia del Ejército tiene su origen en hechos que sucedieron en 2019.



"Ese año ocurrieron hechos similares y resultaron muertas dos personas, una de ellas era de un resguardo y al final hubo un proceso penal contra un militar y eso desencadenó una condena. Entendemos su posición, pero queremos bajar tensiones", dijo el Personero a las Fuerzas Militares el pasado sábado. Así quedó registrado en un video que se conoció en redes sociales.

El personero de Jamundí, Jorge Iván Mejía Gutiérrez, debe ser investigado ante las denuncias de @COL_EJERCITO, por interferir la acción que unidades de @Ejercito_Div3 adelantaban en zona rural del municipio para ejercer control en el territorio. pic.twitter.com/0C1LXSY6DA — Christian Garcés (@ChriGarces) May 9, 2022



Del mismo modo, Mejía contó a El País que otra de las problemáticas que enfrenta la comunidad es la sustitución de cultivos. Según él, en 2019 "el Ejército entró con la Policía a erradicar forzosamente la hoja de coca".



Por esa razón, expresó que la comunidad no niega la entrada de la Fuerza Pública, pero espera mayor intervención del Estado desde otros frentes.

"La comunidad nos ha manifestado que quiere otro tipo de actividades del Estado, a partir de la salud, de la educación, de las vías, ellos han manifestado que quieren hacer el proceso de restitución (de cultivos) pero no les han dicho nada".